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Коваленко: Каштру - он и добрый, и на поле злой, всегда по-разному
Хавбек горняков рассказал о тренерах команды
Хавбек "
– Каждый тренер – это свое видение футбола. Тут нельзя сказать, чем они отличаются, чем они похожи. Мистер Луческу видит так, мистер Фонсека – так, мистер Луиш Каштру тоже видит по-другому.
В чем секрет успеха Фонсеки? Он правильно поставил нашу игру, увидел наши сильные и слабые стороны, поэтому мы три раза становились чемпионами.
- Луиш Каштру. Какой он тренер по характеру, темпераменту, отношению к футболистам?
– Он и добрый, и на поле злой. Всегда по-разному. Он бывает злой, но когда общаешься один на один – он очень добрый, очень хороший человек. Это работа – ты должен отдаваться, выкладываться на 100%, как и делает мистер. Всегда нужно настраиваться на каждый матч, как на последний, как будто это твой последний шанс.
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