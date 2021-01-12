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СМИ: Кроме Андерлехта на Кухаревича претендуют и другие зарубежные клубы

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансфер нападающего в Андерлехт затянулся

СМИ: Кроме Андерлехта на Кухаревича претендуют и другие зарубежные клубы
Новина українською

Форвард "Руха" Николай Кухаревич, которого активно сватают в "Андерлехт", пока что готовится к весенней части сезона в тренировочном лагере львовской команды.

При этом, по информации Meta-ratings, переговорный процесс между "Рухом" и "Андерлехтом" по переходу нападающего продолжается, и не исключен вариант, что уже на этой неделе подойдёт к своему логическому завершению.

Также, по имеющимся данным, у форварда молодежной сборной Украины имеется еще несколько предложений от зарубежных команд о продолжении карьеры, которые, впрочем, не называются.

Напомним, что ранее президент клуба Григорий Козловский заявлял о трансфере Кухаревича в "Андерлехт" в начале января, который, впрочем, до сих пор не состоялся.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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fabo70
12.01.2021 в 19:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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