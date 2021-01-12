СМИ: Кроме Андерлехта на Кухаревича претендуют и другие зарубежные клубы

Форвард " Руха " Николай Кухаревич, которого активно сватают в "Андерлехт", пока что готовится к весенней части сезона в тренировочном лагере львовской команды.

При этом, по информации Meta-ratings, переговорный процесс между "Рухом" и "Андерлехтом" по переходу нападающего продолжается, и не исключен вариант, что уже на этой неделе подойдёт к своему логическому завершению.

Также, по имеющимся данным, у форварда молодежной сборной Украины имеется еще несколько предложений от зарубежных команд о продолжении карьеры, которые, впрочем, не называются.

Напомним, что ранее президент клуба Григорий Козловский заявлял о трансфере Кухаревича в "Андерлехт" в начале января, который, впрочем, до сих пор не состоялся.