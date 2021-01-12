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СМИ: Кроме Андерлехта на Кухаревича претендуют и другие зарубежные клубы
Трансфер нападающего в Андерлехт затянулся
Форвард "
При этом, по информации Meta-ratings, переговорный процесс между "Рухом" и "Андерлехтом" по переходу нападающего продолжается, и не исключен вариант, что уже на этой неделе подойдёт к своему логическому завершению.
Также, по имеющимся данным, у форварда молодежной сборной Украины имеется еще несколько предложений от зарубежных команд о продолжении карьеры, которые, впрочем, не называются.
Напомним, что ранее президент клуба Григорий Козловский заявлял о трансфере Кухаревича в "Андерлехт" в начале января, который, впрочем, до сих пор не состоялся.
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