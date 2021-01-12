Заря официально предупредила Олимпик, что ведет переговоры с Шахабом

Генеральный директор " Олимпика " Алексей Антонов прокомментировал информацию о том, что Шахаб Захеди подписал предварительный контракт с "Зарей".

– К нам пришло письмо от "Зари" о том, что они рассматривают Шахаба. Не было ничего конкретного, просто предупредили, что они ведут переговоры.

- То есть вы сейчас ведете переговоры с "Зарей" по трансферу?

– Можно сказать так, но пока никто ничего не озвучивал, никто ничего не знает. Ни от "Зари" нет предложений, ни у нас никто не спрашивал, сколько он стоит. Поэтому пока это только бумаги. Они предупредили, что ведут переговоры с Шахабом.

- Иранец поедет на первый сбор с командой?

– Да.

- Еще какие-то клубы интересуются Шахабом?

– Вопрос состоит из двух частей: есть устное предложение, а есть письменное. Все, что письменное, мы рассматриваем, устное – нет. Устных было 2-3 предложения, но это ни о чем.

Когда идет письменно – на бумаге, это рассматривается клубом официально и серьезно. А когда просто звонят и говорят, что хотят купить его за миллион, а потом пропадают куда-то, то это ни о чем.

- Письменное предложение сейчас есть только от "Зари"?

– Да, официальное письмо прислала только "Заря". Больше никакие клубы официально ничего не присылали.