Директор Александрии: Хотелось бы получить за Ковальца как минимум в рамках оценки Transfermarkt

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев рассказал о том, что полузащитником команды Кириллом Ковальцом интересуются другие клубы.

- Появилась информация, что у "Александрии" есть предложения по Ковальцу, это так?

– Нет. У нас нет предложений.

- То есть Ковалец останется в команде?

– Пока да, потому что ни одного официального предложения по Ковальцу нет.

- Есть ли заинтересованность со стороны других клубов?

– Я знаю о заинтересованности, но предложений еще не было. Мы даем информацию, если она официальная, мы не распускаем слухи. Это ни к чему не приводит, мы не хайпуем. Есть заинтересованность некоторых клубов, но никаких предложений не поступало.

- Ковальцом интересуются только клубы УПЛ ?

– Есть заинтересованность и из-за границы.

- Transfermarkt оценивает Ковальца в 1 млн евро. За сколько "Александрия" хотела бы продать игрока?

– Чем больше, тем лучше. Конечно, хотелось бы как минимум в рамках оценки Transfermarkt.

- Есть ли заинтересованность в других игроках команды?

– Пока что нет заинтересованности по другим игрокам.