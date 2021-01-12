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Директор Александрии: Хотелось бы получить за Ковальца как минимум в рамках оценки Transfermarkt
Интерес к игроку есть, но пока что без конкретных предложений
Директор "
- Появилась информация, что у "Александрии" есть предложения по Ковальцу, это так?
– Нет. У нас нет предложений.
- То есть Ковалец останется в команде?
– Пока да, потому что ни одного официального предложения по Ковальцу нет.
- Есть ли заинтересованность со стороны других клубов?
– Я знаю о заинтересованности, но предложений еще не было. Мы даем информацию, если она официальная, мы не распускаем слухи. Это ни к чему не приводит, мы не хайпуем. Есть заинтересованность некоторых клубов, но никаких предложений не поступало.
- Ковальцом
– Есть заинтересованность и из-за границы.
- Transfermarkt оценивает Ковальца в 1 млн евро. За сколько "Александрия" хотела бы продать игрока?
– Чем больше, тем лучше. Конечно, хотелось бы как минимум в рамках оценки Transfermarkt.
- Есть ли заинтересованность в других игроках команды?
– Пока что нет заинтересованности по другим игрокам.
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