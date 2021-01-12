Вербич: Если возьмем чемпионство, станцую прямо на поле

Вингер " Динамо " Беньямин Вербич рассказал о выходе из отпуска и поделился ожиданиями от весенней части сезона.

- Из отпуска возвращаюсь с хорошим настроением. Мы на первом месте в Премьер-лиге. Дальше будем играть в еврокубках. Всегда знаем, что зимой на сборах будет тяжело.

Постоянно думал, как все будет, потому что это у меня первые сборы с Луческу. После первого дня, наверное, пойму, что будет тяжело. У нас уже было две тренировки. Тренер сказал, что соскучился по нам. Кто из игроков приехал с лишним весом? Пока не знаю, не был вчера на медосмотре. Может, кто-то будет сегодня. Есть килограмм-два, но это все в первую неделю.

- Русин говорил, что в прошлый новый год ел салаты. А ты что ел?

- Тоже ел разные салаты, оливье. До Нового года можно было еще покушать какую-то не совсем здоровую и полезную еду. Потом начинается диета и тренировки.

- Что можешь сказать о вашем сопернике в Лиге Европы "Брюгге"?

- Мы знаем их, потому что играли с ними. Еще не забыли, как проиграли им за выход в Лигу чемпионов. Этот соперник сильный в атаке. У него быстрые игроки. Но с этой командой можно играть. Будем стараться пройти дальше.

- Шапаренко говорил, что как Монатик в "Динамо" танцуешь только ты. Это правда?

- Не знаю, мы постоянно шутим в раздевалке. Иногда мне хочется потанцевать. Станцую, если возьмем чемпионство? Конечно, прямо на поле.