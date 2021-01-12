"Думал, что будет легче" - Милевский начал работу с Минаем

36-летний новичок "Миная" Артем Милевский рассказал о своей первой тренировке в составе закарпатской команды.

"Я приехал 10 января, 11-го нас собирали, встретили, поселили в гостинице, буду здесь жить 10 дней. Мы стартанули вчера с 8 км, перед этим было медобследование, все хорошо, начали бегать на стадионе.

Думал, что будет немного легче, но Василий Васильевич (Кобин, - прим.) сразу взялся готовить нас серьезно. Сегодня, 12 января, все как обычно: начало сборов, две тренировки в день. Вечером уже будет тренировка с мячами.

Как команда? Нормально. Привыкаю, со всеми знакомлюсь. Понемногу всех узнаю, интересный коллектив, скоро станем еще дружнее", - рассказал Милевский.