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"Думал, что будет легче" - Милевский начал работу с Минаем
Форвард проходит сборы с закарпатским клубом
"Я приехал 10 января, 11-го нас собирали, встретили, поселили в гостинице, буду здесь жить 10 дней. Мы стартанули вчера с 8 км, перед этим было медобследование, все хорошо, начали бегать на стадионе.
Думал, что будет немного легче, но Василий Васильевич (Кобин, - прим.) сразу взялся готовить нас серьезно. Сегодня, 12 января, все как обычно: начало сборов, две тренировки в день. Вечером уже будет тренировка с мячами.
Как команда? Нормально. Привыкаю, со всеми знакомлюсь. Понемногу всех узнаю, интересный коллектив, скоро станем еще дружнее", - рассказал Милевский.
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