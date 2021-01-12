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"Думал, что будет легче" - Милевский начал работу с Минаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард проходит сборы с закарпатским клубом

"Думал, что будет легче" - Милевский начал работу с Минаем
Новина українською

36-летний новичок "Миная" Артем Милевский рассказал о своей первой тренировке в составе закарпатской команды.

"Я приехал 10 января, 11-го нас собирали, встретили, поселили в гостинице, буду здесь жить 10 дней. Мы стартанули вчера с 8 км, перед этим было медобследование, все хорошо, начали бегать на стадионе.

Думал, что будет немного легче, но Василий Васильевич (Кобин, - прим.) сразу взялся готовить нас серьезно. Сегодня, 12 января, все как обычно: начало сборов, две тренировки в день. Вечером уже будет тренировка с мячами.

Как команда? Нормально. Привыкаю, со всеми знакомлюсь. Понемногу всех узнаю, интересный коллектив, скоро станем еще дружнее", - рассказал Милевский.

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (1)
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GRaFkiyv (Фриско)
12.01.2021 в 20:04
Я вот тоже от новогодних оливье ещё не отбился.
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