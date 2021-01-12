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Днепр-1 больше не рассчитывает на 37-летнего капитана и предложил Кравченко работу в клубе
Но это еще не значит, что ветеран повесит бутсы на гвоздь
37-летний капитан "
Клуб отправляется на турецкий сбор без полузащитника. При этом, "Днепр-1" со своей стороны сделал предложение Сергею Кравченко остаться работать в структуре клуба.
Как только футболист определится относительно своего будущего, клуб обещает проинформировать общественность.
Добавим, что Сергей Кравченко в качестве капитана команды прошел с "Днепром-1" все лиги украинского чемпионата, выходил в полуфинал Кубка Украины. В чемпионатах на его счету 74 матча, 10 голов и 20 результативных передач; в Кубке страны - 11 матчей, 3 гола и 2 передачи.
Отметим, что Кравченко начинал свою карьеру в "Шахтере", после которого поиграл также в азербайджанском "Карабахе", "Ворскле", "Динамо" и "Волыни". С 2010 по 2017 годы играл за "Днепр", и после реорганизации клуба стал игроком "Днепра-1".
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