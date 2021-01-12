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Нещерет: Приложим все усилия, чтобы удержать первую позицию в турнирной таблице
Кипер Динамо - о своем отпуске и ожиданиях от весенней части сезона
Голкипер "
- Приехал с позитивными эмоциями в ожидании тренировочного процесса, поэтому все отлично.
- Ты удачно дебютировал за "Динамо". Насколько будет важно поддержать положительное впечатление от болельщиков и специалистов? Есть резерв и потенциал?
- Есть ли потенциал, решать не мне, но буду делать все от себя зависящее на тренировках и играх. Хочу подтвердить, что удачным может быть не только один матч.
- Что делал в отпуске? Как поддерживал форму?
- Первые две недели мы отдыхали, а потом у нас была программа с 25-го числа, которую нам дал тренер. Мы ее выполняли. Там было все в комплексе – бег, упражнения кора. Специфических упражнений для моего амплуа не было, все одинаковое.
- Отвлекся от футбола во время отпуска?
- Футбол по телевизору не смотрел. Разве что, игры чемпионата Англии.
- Сборы в Эмиратах пойдут на пользу? Это новая локация для вас…
- Думаю, это пойдет на пользу всем. Всегда приятно приезжать в новое место.
- Не перебарщивал с оливье? Какой процент жира?
- Я его, можно сказать, не ел. Процент жира - 7. Все в норме.
- Какие процедуры будете проходить на медосмотре?
- Будут брать кровь, делать УЗИ сердца, желудка, ничего страшного.
- Какие коллективные и твои личные амбиции на вторую половину сезона?
- Занять первое место в чемпионате, выиграть Кубок и как можно дальше пройти в Лиге Европы.
- По силам удержать первую позицию в чемпионате Украины?
- Мы приложим все усилия, чтобы это сделать.
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