Нещерет: Приложим все усилия, чтобы удержать первую позицию в турнирной таблице

Голкипер " Динамо " Руслан Нещерет рассказал о том, как он провел отпуск и поделился ожиданиями от подготовки ко второй части сезона.

- Приехал с позитивными эмоциями в ожидании тренировочного процесса, поэтому все отлично.

- Ты удачно дебютировал за "Динамо". Насколько будет важно поддержать положительное впечатление от болельщиков и специалистов? Есть резерв и потенциал?

- Есть ли потенциал, решать не мне, но буду делать все от себя зависящее на тренировках и играх. Хочу подтвердить, что удачным может быть не только один матч.

- Что делал в отпуске? Как поддерживал форму?

- Первые две недели мы отдыхали, а потом у нас была программа с 25-го числа, которую нам дал тренер. Мы ее выполняли. Там было все в комплексе – бег, упражнения кора. Специфических упражнений для моего амплуа не было, все одинаковое.

- Отвлекся от футбола во время отпуска?

- Футбол по телевизору не смотрел. Разве что, игры чемпионата Англии.

- Сборы в Эмиратах пойдут на пользу? Это новая локация для вас…

- Думаю, это пойдет на пользу всем. Всегда приятно приезжать в новое место.

- Не перебарщивал с оливье? Какой процент жира?

- Я его, можно сказать, не ел. Процент жира - 7. Все в норме.

- Какие процедуры будете проходить на медосмотре?

- Будут брать кровь, делать УЗИ сердца, желудка, ничего страшного.

- Какие коллективные и твои личные амбиции на вторую половину сезона?

- Занять первое место в чемпионате, выиграть Кубок и как можно дальше пройти в Лиге Европы.

- По силам удержать первую позицию в чемпионате Украины?

- Мы приложим все усилия, чтобы это сделать.