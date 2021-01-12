  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нещерет: Приложим все усилия, чтобы удержать первую позицию в турнирной таблице
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нещерет: Приложим все усилия, чтобы удержать первую позицию в турнирной таблице

Премьер-лига
(1 голосов)

Кипер Динамо - о своем отпуске и ожиданиях от весенней части сезона

Нещерет: Приложим все усилия, чтобы удержать первую позицию в турнирной таблице
Новина українською

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет рассказал о том, как он провел отпуск и поделился ожиданиями от подготовки ко второй части сезона.

- Приехал с позитивными эмоциями в ожидании тренировочного процесса, поэтому все отлично.

- Ты удачно дебютировал за "Динамо". Насколько будет важно поддержать положительное впечатление от болельщиков и специалистов? Есть резерв и потенциал?

- Есть ли потенциал, решать не мне, но буду делать все от себя зависящее на тренировках и играх. Хочу подтвердить, что удачным может быть не только один матч.

- Что делал в отпуске? Как поддерживал форму?

- Первые две недели мы отдыхали, а потом у нас была программа с 25-го числа, которую нам дал тренер. Мы ее выполняли. Там было все в комплексе – бег, упражнения кора. Специфических упражнений для моего амплуа не было, все одинаковое.

- Отвлекся от футбола во время отпуска?

- Футбол по телевизору не смотрел. Разве что, игры чемпионата Англии.

- Сборы в Эмиратах пойдут на пользу? Это новая локация для вас…

- Думаю, это пойдет на пользу всем. Всегда приятно приезжать в новое место.

- Не перебарщивал с оливье? Какой процент жира?

- Я его, можно сказать, не ел. Процент жира - 7. Все в норме.

- Какие процедуры будете проходить на медосмотре?

- Будут брать кровь, делать УЗИ сердца, желудка, ничего страшного.

- Какие коллективные и твои личные амбиции на вторую половину сезона?

- Занять первое место в чемпионате, выиграть Кубок и как можно дальше пройти в Лиге Европы.

- По силам удержать первую позицию в чемпионате Украины?

- Мы приложим все усилия, чтобы это сделать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...