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Оганов про Шахаба: Заре все равно, кого подписывать. Какое решение примет Скрипник, того и подпишем
В Заре говорят, что решение по трансферам принимает тренер, а не клуб
Генеральный директор "
– У меня пока нет такой информации. Если он будет подписан, на официальном сайте будет информация. Я не знаю, откуда эта информация взялась.
- Клуб интересуется этим игроком?
– Клуб не интересуется, это нужно чтобы тренер интересовался. Клубу все равно, кого подписывать. Какое решение тренер примет, так и будет.
У нас полный карт-бланш у Скрипника. Кого он пожелает, того мы и подпишем, если получится.
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