Оганов про Шахаба: Заре все равно, кого подписывать. Какое решение примет Скрипник, того и подпишем

Генеральный директор " Зари " Станислав Оганов прокомментировал информацию о том, что луганская команда подписала предварительный контракт с нападающим "Олимпика" Шахабом Захеди.

– У меня пока нет такой информации. Если он будет подписан, на официальном сайте будет информация. Я не знаю, откуда эта информация взялась.

- Клуб интересуется этим игроком?

– Клуб не интересуется, это нужно чтобы тренер интересовался. Клубу все равно, кого подписывать. Какое решение тренер примет, так и будет.

У нас полный карт-бланш у Скрипника. Кого он пожелает, того мы и подпишем, если получится.