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Оганов про Шахаба: Заре все равно, кого подписывать. Какое решение примет Скрипник, того и подпишем

Премьер-лига
(1 голосов)

В Заре говорят, что решение по трансферам принимает тренер, а не клуб

Оганов про Шахаба: Заре все равно, кого подписывать. Какое решение примет Скрипник, того и подпишем
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Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов прокомментировал информацию о том, что луганская команда подписала предварительный контракт с нападающим "Олимпика" Шахабом Захеди.

– У меня пока нет такой информации. Если он будет подписан, на официальном сайте будет информация. Я не знаю, откуда эта информация взялась.

- Клуб интересуется этим игроком?

– Клуб не интересуется, это нужно чтобы тренер интересовался. Клубу все равно, кого подписывать. Какое решение тренер примет, так и будет.

У нас полный карт-бланш у Скрипника. Кого он пожелает, того мы и подпишем, если получится.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Виктор Скрипник Шахаб Захеди Станислав Оганов
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Источник:
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
12.01.2021 в 21:13
У нас полный карт-бланш у Скрипника. Кого он пожелает, того мы и подпишем, если получится.- поэтому когда ВАС говорить что некого выпускать на усиление ТО он и сам виновен- эти все цвеки перовичи
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Alex Sunchez
12.01.2021 в 21:10
Для отсталых, у Шахаба контракт до лета 21 года и покупать его никто не будет за миллион, отпустят за мелочь или летом уйдет свободным агентом.
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