Ризнык: Мне ближе по душе Шахтер, чем Динамо

21-летний голкипер " Ворсклы " Дмитрий Резник порассуждал о своей дальнейшей возможной карьере.

- Дмитрий, что ты выберешь: выиграть с "Ворсклой" ЛЧ или со сборной Евро?

- Трудно выбирать, я бы не отказался и там, и там. Честно говоря, что в жизни получится, то и хотел бы выиграть. Это то же самое, что выбирать Месси или Роналду. Для меня это два крутых игрока высокого уровня. Для начала можно выиграть УПЛ, а дальше будет видно.

- Рустам Худжамов в одном из интервью дал тебе совет не переходить в "Динамо" или "Шахтер", потому что тебя там "убьют". Что можешь ему ответить?

- Я не знаю, как будет. У Рустама есть опыт, он был в донецком "Шахтере", поэтому я прислушиваюсь к его мнению и учту его. Если будет что-то конкретное, то уже буду принимать тогда решения.

- Какой клуб тебе больше по душе "Шахтер" или "Динамо"?

- "Шахтер" выехал из Донецка, клуба трудно. Они начинали сначала. Их выгнали из замечательного города и со стадиона, поэтому могу сказать, что ближе по душе мне "Шахтер". Если бы все было хорошо и они остались в Донецке, то считаю, что у них было бы больше шансов на 1/4 финала ЛЧ, чем сейчас.