Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ризнык: Мне ближе по душе Шахтер, чем Динамо
Кипер Ворсклы порассуждал о возможном будущем
21-летний голкипер "
- Дмитрий, что ты выберешь: выиграть с "Ворсклой" ЛЧ или со сборной Евро?
- Трудно выбирать, я бы не отказался и там, и там. Честно говоря, что в жизни получится, то и хотел бы выиграть. Это то же самое, что выбирать Месси или Роналду. Для меня это два крутых игрока высокого уровня. Для начала можно выиграть УПЛ, а дальше будет видно.
- Рустам Худжамов в одном из интервью дал тебе совет не переходить в "Динамо" или "Шахтер", потому что тебя там "убьют". Что можешь ему ответить?
- Я не знаю, как будет. У Рустама есть опыт, он был в донецком "Шахтере", поэтому я прислушиваюсь к его мнению и учту его. Если будет что-то конкретное, то уже буду принимать тогда решения.
- Какой клуб тебе больше по душе "Шахтер" или "Динамо"?
- "Шахтер" выехал из Донецка, клуба трудно. Они начинали сначала. Их выгнали из замечательного города и со стадиона, поэтому могу сказать, что ближе по душе мне "Шахтер". Если бы все было хорошо и они остались в Донецке, то считаю, что у них было бы больше шансов на 1/4 финала ЛЧ, чем сейчас.
Популярное сейчас
- Один из самых ярких нападающих Украины, автор "паненки" в ворота Швейцарии, празднует 36-летие
- Луческу объяснил, почему киевское Динамо не подпишет сына Георге Хаджи
- Нападающий, от которого отказался Максимов, уйдет к Лавриненко
- Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО