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Известны соперники и расписание спаррингов Руха на турецком сборе

Премьер-лига
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Всего львовяне сыграют в Турции пять поединков

Известны соперники и расписание спаррингов Руха на турецком сборе
Новина українською

Львовский "Рух" на свой турецкий сбор отправится 20 января. На данном сборе команда Ивана Федыка проведет 5 спаррингов.

  • 24 января — "Кызылжар" (Казахстан)
  • 27 января — "Радник" (Сербия)
  • 28 января — "Партизан" (Сербия)
  • 31 января — "Рад" (Сербия)
  • 4 февраля — "Рух" Брест (Беларусь)

Напомним, что турецкий сбор "Руха" пройдет до 5 февраля.

Известны соперники и расписание спаррингов Руха на турецком сборе - изображение 1
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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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