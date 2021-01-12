Премьер-лига
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Известны соперники и расписание спаррингов Руха на турецком сборе
Всего львовяне сыграют в Турции пять поединков
Львовский "
- 24 января — "Кызылжар" (Казахстан)
- 27 января — "Радник" (Сербия)
- 28 января — "Партизан" (Сербия)
- 31 января — "Рад" (Сербия)
- 4 февраля — "Рух" Брест (Беларусь)
Напомним, что турецкий сбор "Руха" пройдет до 5 февраля.
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Источник:ФК Рух
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