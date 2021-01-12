Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух прекратил сотрудничество с полузащитником Брикнером
Игроку предоставлен статус свободного агента
27-летний полузащитник "
Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что игроком "Руха" Брикнер стал летом 2018 года. За это время хавбек сыграл за команду 56 матчей, в которых забил 6 голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Рух
Популярное сейчас
- Заря официально предупредила Олимпик, что ведет переговоры с Шахабом
- "Ничего нового. Только цифры меняются". Милевский показал, как празднует свой ДР и получил поздравления от Срны
- (Анти) Герой футбольного дня. Александр Филлипов
- Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...