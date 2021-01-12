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Рух прекратил сотрудничество с полузащитником Брикнером

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроку предоставлен статус свободного агента

Рух прекратил сотрудничество с полузащитником Брикнером
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27-летний полузащитник "Руха" Иван Брикнер покидает львовскую команду.

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что игроком "Руха" Брикнер стал летом 2018 года. За это время хавбек сыграл за команду 56 матчей, в которых забил 6 голов.

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В статье: Иван Брикнер Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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