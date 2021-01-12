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Новичок Олимпика надеется пробиться с командой в Лигу Европы
УПЛ - новый вызов для хавбека, который ранее играл в Черноморце
Полузащитник "Олимпика" Владислав Хамелюк прокомментировал
"Олимпик" интересовался мной еще летом, но тогда дело до подписания контракта не дошло. Было время хорошо все обдумать, как мне, так и руководству клуба. Очень рад, что в итоге все сложилось, и я нахожусь здесь.
УПЛ – серьезный раздражитель. Хочется максимально хорошо проявить себя в команде и сделать еще один шаг вперед. Я, конечно же, имею в виду выйти с "Олимпиком" в Лигу Европы", - сказал Хамелюк.
Напомним, что футболист перешел в "Олимпик" из "Черноморца" и подписал с донецким клубом контракт на 2,5 года.
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