Новичок Олимпика надеется пробиться с командой в Лигу Европы

Полузащитник "Олимпика" Владислав Хамелюк прокомментировал подписание контракта с донецким клубом.

"Олимпик" интересовался мной еще летом, но тогда дело до подписания контракта не дошло. Было время хорошо все обдумать, как мне, так и руководству клуба. Очень рад, что в итоге все сложилось, и я нахожусь здесь.

УПЛ – серьезный раздражитель. Хочется максимально хорошо проявить себя в команде и сделать еще один шаг вперед. Я, конечно же, имею в виду выйти с "Олимпиком" в Лигу Европы", - сказал Хамелюк.

Напомним, что футболист перешел в "Олимпик" из "Черноморца" и подписал с донецким клубом контракт на 2,5 года.