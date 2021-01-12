Кендзера: Я в Динамо уже четвертый сезон - мне очень хочется выиграть чемпионство

Защитник " Динамо " Томаш Кендзера рассказал, как он провел отпуск и высказался о своей готовности к началу работы.

- Как отдохнул, провел праздники и отпуск?

- Все хорошо! Сначала мы были в Киеве, не могли уехать, потому что моя девушка болела коронавирусом. Потом я был с родными в Польше, у нас Рождество отмечают в конце декабря. После рождественских праздников мы побывали неделю в ОАЭ, а затем вернулся на родину, где приступил к самостоятельным тренировкам и подготовке ко второй части сезона.

- Наш разведчик в ОАЭ, побывал в стране первого сбора команды...

- Да-да, поехал проверить погоду (смеется). Рассказываю: погода отличная, условия для тренировок тоже. Проблем с работой не будет.

- Как настрой перед сборами? Переключился уже после праздников?

- Определенно, мы все соскучились по футболу. Месяц не играли и уже хочется поскорее работать с мячом. Во время отпуска работал самостоятельно, а вот по ТВ матчи особо не смотрел.

- В прошлом годы ты стал Iron Man для "Динамо" - провел больше всех матчей и минут на поле. Как-то это чувствуется?

- Для меня это привычная история, не первый сезон, когда я много играю. Чувствую себя абсолютно нормально, в физическом плане у меня проблем нет, и если тренер будет давать мне 90+ минут в каждом матче, то буду только рад этому. Приятно, что тренерский штаб доверяет мне и дает возможность выходить на поле практически в каждом поединке. Это мотивирует и вдохновляет.

- Что скажешь по Лиге Европы? Как далеко получится пройти?

- Наши мысли и полная концентрация на "Брюгге", мы не думаем о том, как и что может быть дальше. "Брюгге" - это сильный соперник, сбалансированная и организованная команда. Мы должны сосредоточиться на этом сопернике, а что будет дальше зависит от качества нашей игры.

- В чемпионате Украины не менее важная задача. Какие мысли по поводу чемпионской гонки в УПЛ?

- Я в "Динамо" уже 4-й сезон и мне очень хочется выиграть чемпионат Украины. Это глобальная задача, решение которой заключается в правильной подготовке к каждому следующему матчу. Мы должны успешно идти от соперника к сопернику, а под руководством такого тренера, как Мирча Луческу, это выполнимо. В каждом отдельном матче мы должны доказывать свои чемпионские амбиции и заслужить этот титул.