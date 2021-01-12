Экс-помощник Луческу: Надеюсь, болельщики Динамо увидели разницу с тем, что было еще в прошлом сезоне

Итальянский специалист Диего Лонго, который совсем недавно покинул киевское "Динамо" , рассказал о своей работе с Мирчей Луческу в киевском клубе.

— Ваш приход в "Динамо" мог и не состояться, если бы Мирча Луческу таки ушел после протестов ультрас "Динамо". Как Вы видели эту ситуацию?

— Я говорил с Мистером до этого инцидента. Мы были готовы начать работу в клубе. После протестов ультрас мы должны были немного подождать — понять можем ли продолжать нашу работу. Мы хотели понять позицию клуба. В этот момент руководство, я считаю, повело себя очень сильно и правильно. Они продемонстрировали, что заинтересованы в Луческу как в главном тренере. Поэтому мы решили продолжить нашу работу в "Динамо".

— Опишите философию игры, которую Мирча Луческу прививает "Динамо".

— Надеюсь, болельщики с первых матчей увидели разницу между нашим подходом к игре и тем, что было еще в прошлом сезоне. Также, мне кажется, что мы улучшили менталитет игроков. Луческу любит, чтобы команда играла с позиции силы, постоянно контролировала происходящее на футбольном поле, владея мячом. Иногда это давалось тяжело, но Мирча вселяет уверенность в футболистов.

Помимо этого он хорошо изучает соперников перед каждой игрой, работает над нашей организацией игры накануне матчей. Луческу определяет слабые стороны соперника, а также, что самое главное, как нам ими воспользоваться, чтобы победить. Когда мы готовимся к играм, а также и к тренировкам, его опыт имеет определяющее значение. "Инструменты" Мистера для достижения результата — это опыт, организация и подготовка к матчам, а также изучение соперника.

— До прихода Луческу в "Динамо", команда не выходила в Лигу чемпионов на протяжении трех сезонов. Прошлым летом клуб не приобрел новых футболистов, в вашем распоряжении остались все те же игроки, что и были у двух предыдущих тренеров. Что удалось изменить за это короткое время?

— Я думаю, что ключевые отличия между работой двух предыдущих тренеров и тем, что мы имеем сейчас — организация работы команды и ее подготовка к матчам, а также дисциплина. Что я имею ввиду? Сейчас футболисты четко понимают, что нужно делать на футбольном поле. У них есть четкие функции. Также игроки лучше подходят к восстановлению. Мы постоянно контактируем с ними, а они в свою очередь сфокусированы на работе. В первые месяцы нашей работы было много проблем, но со временем игроки подтянули физическую форму, стали лучше понимать тактические требования и их функции на поле, а победами придали им уверенность.