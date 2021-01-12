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Денис Попов: По возрасту, возможно, у Динамо и молодая команда, но определенный опыт уже есть

Премьер-лига
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Впрочем, всегда есть куда расти

Денис Попов: По возрасту, возможно, у Динамо и молодая команда, но определенный опыт уже есть
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов поделился ожиданиями от возобновления сезона и предстоящих матчей.

- 2020-й был в целом успешным и для "Динамо", и для тебя. Какие амбиции на 2021-й?

- Нам нужно выигрывать каждый матч, показывать свою лучшую игру, чтобы футбол в нашем исполнении нравился болельщикам. И, конечно, самое главное – это результат. Перед нами стоят максимальные цели, которых будем стараться достичь.

- Ближайшее серьезное испытание – это матчи с "Брюгге" в Лиге Европы. Следил за ними, как играют в чемпионате?

- Я считаю, что самый главный матч – это ближайший. А первый наш соперник после возобновления сезона – "Олимпик". Нужно сыграть с ними, а потом уже будем готовиться к противостоянию с "Брюгге".

- Все говорят, что у "Динамо" молодая команда, которая набирается опыта. Можно ли сказать, что вы уже созрели в плане опыта благодаря тем же матчам в Лиге чемпионов?

- Лига чемпионов – это огромный опыт. Но я не скажу, что это наш максимум, всегда есть куда расти, развиваться, с каждым днем ​​и тренировкой. Все ребята это понимают и пытаются учиться.

- Поправки на то, что "молодая команда", уже не будет?

- По возрасту, возможно, и молодая, но многие футболисты уже сыграли немало матчей на высоком уровне. Определенный опыт уже есть, но, повторюсь, всегда есть куда расти.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо

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