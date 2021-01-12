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Денис Попов: По возрасту, возможно, у Динамо и молодая команда, но определенный опыт уже есть
Впрочем, всегда есть куда расти
Защитник "
- 2020-й был в целом успешным и для "Динамо", и для тебя. Какие амбиции на 2021-й?
- Нам нужно выигрывать каждый матч, показывать свою лучшую игру, чтобы футбол в нашем исполнении нравился болельщикам. И, конечно, самое главное – это результат. Перед нами стоят максимальные цели, которых будем стараться достичь.
- Ближайшее серьезное испытание – это матчи с "Брюгге" в Лиге Европы. Следил за ними, как играют в чемпионате?
- Я считаю, что самый главный матч – это ближайший. А первый наш соперник после возобновления сезона – "Олимпик". Нужно сыграть с ними, а потом уже будем готовиться к противостоянию с "Брюгге".
- Все говорят, что у "Динамо" молодая команда, которая набирается опыта. Можно ли сказать, что вы уже созрели в плане опыта благодаря тем же матчам в Лиге чемпионов?
- Лига чемпионов – это огромный опыт. Но я не скажу, что это наш максимум, всегда есть куда расти, развиваться, с каждым днем и тренировкой. Все ребята это понимают и пытаются учиться.
- Поправки на то, что "молодая команда", уже не будет?
- По возрасту, возможно, и молодая, но многие футболисты уже сыграли немало матчей на высоком уровне. Определенный опыт уже есть, но, повторюсь, всегда есть куда расти.
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