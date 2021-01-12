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Береза: Пожалуй, Кравченко пришло время повесить бутсы на гвоздь

Премьер-лига
(1 голосов)

Ветерану предлагают должность в клубе

Береза: Пожалуй, Кравченко пришло время повесить бутсы на гвоздь
Новина українською

Президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал решение клуба не предлагать новый контракт 37-летнему капитану команды Сергею Кравченко и пригласил игрока на тренерскую или административную должность.

"В жизни каждого футболиста наступает момент, когда нужно вешать бутсы на гвоздь. Такое время, пожалуй, пришло и для нашего капитана.

На самом деле, это один из самых трудных моментов для того, кто влюблен в профессию футболиста.

Сергей Кравченко был очень профессиональным и ответственным футболистом, целеустремленным. Он - один из столпов, на которых создавался СК "Днепр-1". И у меня есть только большие слова благодарности. Он делился своим авторитетом, опытом и подтягивал молодежь, начиная со Второй лиги.

Хочу вспомнить кубковые матчи, в которых отдавалось вся команда. И это настроение шло, в основном, от капитана. Поэтому хочу поблагодарить его за прекрасно проведенные часы, когда я смотрел на игру СК "Днепр-1".

Хочу сказать "до свидания", но не навсегда. Я ожидаю, что его талант еще раскроется на тренерском или административном поприще в составе СК "Днепр-1".

Да, Сергей хочет еще играть, и он имеет право на реализацию своего желания. Но все же мы рассчитываем на него как на функционера или как на тренера. До свидания, капитан", - сказал Береза.

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В статье: Сергей Кравченко СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
12.01.2021 в 23:08
в метал Кучеру там все такие
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Artemanat (Кривой Рог)
12.01.2021 в 22:16
В Кривбасс можно на годик другой
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