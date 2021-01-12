Береза: Пожалуй, Кравченко пришло время повесить бутсы на гвоздь

Президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал решение клуба не предлагать новый контракт 37-летнему капитану команды Сергею Кравченко и пригласил игрока на тренерскую или административную должность.

"В жизни каждого футболиста наступает момент, когда нужно вешать бутсы на гвоздь. Такое время, пожалуй, пришло и для нашего капитана.

На самом деле, это один из самых трудных моментов для того, кто влюблен в профессию футболиста.

Сергей Кравченко был очень профессиональным и ответственным футболистом, целеустремленным. Он - один из столпов, на которых создавался СК "Днепр-1". И у меня есть только большие слова благодарности. Он делился своим авторитетом, опытом и подтягивал молодежь, начиная со Второй лиги.

Хочу вспомнить кубковые матчи, в которых отдавалось вся команда. И это настроение шло, в основном, от капитана. Поэтому хочу поблагодарить его за прекрасно проведенные часы, когда я смотрел на игру СК "Днепр-1".

Хочу сказать "до свидания", но не навсегда. Я ожидаю, что его талант еще раскроется на тренерском или административном поприще в составе СК "Днепр-1".

Да, Сергей хочет еще играть, и он имеет право на реализацию своего желания. Но все же мы рассчитываем на него как на функционера или как на тренера. До свидания, капитан", - сказал Береза.