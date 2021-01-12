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Европейский левел. УЕФА поздравил Милевского с 36-летием, вспомнив его гол Реалу

Премьер-лига
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Артема помнят и по матчам на евроарене

Европейский левел. УЕФА поздравил Милевского с 36-летием, вспомнив его гол Реалу
Новина українською

Во вторник, 12 января, свой 36 День рождения отпраздновал форвард "Миная" Артем Милевский.

Не прошел мимо данного события и УЕФА, который в Твиттере поздравил Артеме, вспомнив его гол в ворота "Реала" в сезоне 2006/07.

"Экс-нападающему "Динамо" и сборной Украины Артему Милевскому – 36! Вспоминаем его гол Касильясу в 2006 году", – подписан пост с поздравлением.

Отметим, что тот гол стал дебютным для Милевского в еврокубках, а "Динамо" тогда уступило "Реалу" со счетом 1:5.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Реал (Мадрид) ФК Минай
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