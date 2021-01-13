Арсенал контактировал с окружением Соломона по поводу возможного трансфера

Лондонский "Арсенал" остается основным претендентом в Англии на хавбека " Шахтера " Манора Соломона.

По информации авторитетного The Guardian, Микель Артета хочет освежить команду и видит в Соломоне ту свежую кровь, которая сможет расшевелить игру "канониров".

При этом источник утверждает, что "Арсенал" уже контактировал с агентом и окружением игрока, чтобы прощупать почву относительно возможного трансфера.

Впрочем, также издание пишет о том, что зимой лондонский клуб вряд ли найдет достаточно средств для крупных покупок, и поэтому к трансферу Соломона "канониры" собираются вернуться летом.

Ситуация может измениться лишь в том случае, если в январе клубу удастся существенно разгрузить состав от ненужных игроков, и высвободить дополнительный денежный ресурс.

Отметим, что контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро. Также ранее европейские СМИ писали о том, что горняков не устроили 20 млн евро, которые за израильтянина предлагала "Аталанта".