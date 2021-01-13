  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Арсенал контактировал с окружением Соломона по поводу возможного трансфера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал контактировал с окружением Соломона по поводу возможного трансфера

Премьер-лига
(1 голосов)

Канониры продолжают прорабатывать потенциальный трансфер

Арсенал контактировал с окружением Соломона по поводу возможного трансфера
Новина українською

Лондонский "Арсенал" остается основным претендентом в Англии на хавбека "Шахтера" Манора Соломона.

По информации авторитетного The Guardian, Микель Артета хочет освежить команду и видит в Соломоне ту свежую кровь, которая сможет расшевелить игру "канониров".

При этом источник утверждает, что "Арсенал" уже контактировал с агентом и окружением игрока, чтобы прощупать почву относительно возможного трансфера.

Впрочем, также издание пишет о том, что зимой лондонский клуб вряд ли найдет достаточно средств для крупных покупок, и поэтому к трансферу Соломона "канониры" собираются вернуться летом.

Ситуация может измениться лишь в том случае, если в январе клубу удастся существенно разгрузить состав от ненужных игроков, и высвободить дополнительный денежный ресурс.

Отметим, что контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро. Также ранее европейские СМИ писали о том, что горняков не устроили 20 млн евро, которые за израильтянина предлагала "Аталанта".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Guardian

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...