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Президент Десны: Максимальные доходы, которые были в клуба, поступили от трансфера
Филиппова?
Владимир Левин, президент "
Клуб сдает отчетность в УПЛ, вы можете посмотреть нашу финансовую публичную отчетность. С тех пор, когда команда была в Первой лиге, финансирование существенно возросло. С чего "Десна" зарабатывает больше всего? Мы сделали очень удачный трансфер. Максимальные платежи, которые были, поступили от трансфера [скорее всего речь идет о трансфере лучшего игрока 2020 Александра Филиппова в бельгийский "Сент-Трюйден" за 1,5 миллиона евро].
В Десне самые большие премиальные в УПЛ? Если в нашем бюджете и финансовой отчетности отражены большие платежи в графе премиальных, значит, наверное, мы выплачиваем премии больше, чем "Шахтер" и "Динамо".
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