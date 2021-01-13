Президент Десны: Максимальные доходы, которые были в клуба, поступили от трансфера

Владимир Левин, президент " Десны ", рассказал о расходах и доходах черниговского клуба.

Клуб сдает отчетность в УПЛ, вы можете посмотреть нашу финансовую публичную отчетность. С тех пор, когда команда была в Первой лиге, финансирование существенно возросло. С чего "Десна" зарабатывает больше всего? Мы сделали очень удачный трансфер. Максимальные платежи, которые были, поступили от трансфера [скорее всего речь идет о трансфере лучшего игрока 2020 Александра Филиппова в бельгийский "Сент-Трюйден" за 1,5 миллиона евро].

В Десне самые большие премиальные в УПЛ? Если в нашем бюджете и финансовой отчетности отражены большие платежи в графе премиальных, значит, наверное, мы выплачиваем премии больше, чем "Шахтер" и "Динамо".