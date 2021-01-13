Игорь Климовский: Для успеха Олимпика нужна стабильность

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский подвел итоги выступления команды в осенней части сезона и поделился планами на ближайшее время.

- Команды перед чемпионатом стартуют с определенными задачами. Каковы они у вас?

- Руководство поставило задачу занять не ниже пятого места и попадание в еврокубки. На данный момент цели не пересматривались, с ними мы и начинаем подготовку к весенней части сезона.

- Начало было не совсем удачным, пришлось открывать чемпионат по украинским меркам с одним из грандов киевским "Динамо" с поражения 1:4?

- Да, пропустили много. Тому есть причины, команда была еще не полностью укомплектована, да и времени не хватило, чтобы полноценно подготовиться к старту чемпионата. Зато после этой игры наступила трехнедельная пауза для подготовки, что и было, кстати - плодотворно поработали и следующую игру на выезде сыграли удачно, обыграв "Днепр-1" 3:1. После этого дома был повержен "Минай" 3:0, команда забила в двух матчах шесть мячей, что прибавило уверенности в наших силах.

- Нужно сказать, после поражения от киевлян ваша команда буквально преобразилась с "Днепром", показав, как нужно играть от надежной обороны на контратаках.

- Это благодаря тому, что мы усилились за счет Бенито, Бабенко, и линия атаки стала действовать эффективней.

- А есть ли проигранные матчи, где ваши подопечные показывали содержательный футбол?

- Та же игра против "Шахтера". Хотя и проиграли, но хорошо выглядели, показали, что не боимся играть с чемпионами на равных. И действительно в первом тайме играли на равных, ничего не позволили создать сопернику. И лишь в середине второй половины пропустили необязательный гол, и тут же через минуту второй. Мастерство "Шахтера" оказалось выше, чем у нас, что и решило исход матча. Именно опыта и мастерства с такими сильными соперниками пока нам не хватает, чтобы завершать противостояния в нашу пользу.

- Были игры, как например с "Александрией", когда расслабленность чуть не стоила потери очков.

- Первый тайм не предвещал никакого напряжения. Ушли на перерыв, ведя в счете 3:0, и имея на одного игрока больше. Всегда опасаюсь, когда моя команда играет в большинстве, где-то присутствует некая расслабленность и успокоенность. И александрийцы наказали нас за это, забив в меньшинстве два мяча. Пришлось понервничать в конце матча.

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- Для меня до сих пор загадка, почему после победного поединка с "Александрией" в следующем матче против "Ворсклы" вы оставили в запасе ведущих игроков Шахаба и Бенито, от которых во многом зависит игра? Как итог поражение дома 0:1. Жалеете об этом?

- Да, сейчас поступил бы иначе. Мне показалось на тот момент, Каргбо в тренировочном процессе выглядел лучше, и я вместе с тренерским штабом решил дать ему шанс. Это была моя ошибка, что не поставил их с первых минут. Шахаба и Бенито мы оставили в запасе, чтобы позже за счет замен усилить игру, но не хватило времени. Хотя первый тайм, да и в течение всего матча мы переигрывали "Ворсклу", вели игру и доминировали, но не смогли забить. В футболе как бывает, команда имеет один шанс, который использует. Так и случилось в том матче. Это самая невезучая наша игра.

- Видимо поражение от полтавчан больно ударило психологически по игрокам, как итог - худшая игра "Олимпика" и поражение от "Десны" 0:2. Ваша команда за игру не создала ни одного момента, и в защите был провал.

- Может быть, неправильно подошли тактически к игре, наша тактика не сработала. "Десна" больше отошла назад, играя вторым номером, они сыграли на контратаках и у них это получилось. А мы были не похожи сами на себя. "Десна" была сильнее и заслуженно победила.

- Зато в следующем матче вы применили такую же тактику на выезде и победили "Колос" 2:1.

- Мы знали, что хозяева будут атаковать, сознательно отдали им инициативу, чтобы они раскрылись, открыли зоны, а мы на контратаках их и словили. Интересный получился матч с обеих сторон. Я остался доволен именно качеством нашей игры.

- C "Мариуполем" показали, что можете на характере вытаскивать безнадежные игры, ведь по ходу проигрывали два мяча.

- Пропустили три мяча и это много для команды, которая борется за еврокубки. Да, мы проявили характер, сумев сравнять счет. Еще бы 5 минут и мы бы дожали азовцев, и смогли бы вырвать победу.

- Пожалуй, самая нелепая игры была с "Ингульцом", где вратарь допустил две необъяснимые ошибки, словно за воротами стоял старик Хоттабыч, колдуя поражение. До этого матча в воротах постоянно стоял Кичак, и вдруг произошла смена.

- Перед этой игрой мы пропустили матч с "Зарей" из-за болезни многих игроков и на тот момент у нас переболели все вратари, и Кичак после коронавируса еще не восстановился. Пришлось доверить место Алими, который играл до конца первой половины чемпионата. Он очень качественный и надежный вратарь, но так бывает, видимо это был не его день. Он также переболел, и после такой болезни нужно недели две восстанавливаться, но не было времени ждать. Обидное и незаслуженное поражение. Можно считать, повезло "Ингульцу" добыть первую и пока единственную победу в чемпионате.

- Если бы в последнем матче перед зимней паузой обыграли "Львов", то ушли бы на перерыв в хорошем настроении, и могли занимать место выше в таблице.

- Разные обстоятельства, и пандемия и травмы ведущих игроков не позволили выступить лучше. И в этом поединке мы не досчитались некоторых ребят, в первую очередь Шахаба. Мы эту игру могли как выиграть, так и проиграть. Обе команды создали достаточно моментов, играли в открытый футбол, и ничейный результат считаю закономерным. Если подытожить, можно констатировать, что у нас не удалась концовка чемпионата. Сыграй удачнее с тем же "Львовом", "Ингульцом", могли бы быть на четвертом месте. Но как говорится это все отговорки, а от результата никуда не денешься. Нужно приобрести стабильность в матчах со всеми командами с разным уровнем мастерства, тогда и быстрее будем прогрессировать.

- В УПЛ сейчас большая проблема с нападающими. Ярко проявил себя Шахаб, являющийся лучшим бомбардиром, он забил восемь мячей. На него большой спрос и многие клубы, не только украинские, хотят его купить. Если вы его потеряете, то понимаете, что выполнить задачу, которая стоит перед командой, будет очень проблематично. Что можете сказать?

- Пока точно сказать ничего не могу. Он едет вместе с командой на сборы. Ведутся переговоры, а останется он или нет, трудно прогнозировать. Это решать руководству. Как для меня, конечно, хочется, чтобы он остался и помог выполнить задачу. Но если для клуба это буде выгодно в финансовом плане, тому и быть. В дальнейшем мы сможем кого-то пригласить.

- Вы подписали уже двух новичков - Векляка из "Горняк-Спорт и Хамелюка из "Черноморца". Скажите, разве можно назвать это усилением, если Хамелюк, не имея постоянного места в составе команды Первой лиги, провел всего пять матчей? Или эти приобретения на перспективу.

- Мы в нем видим перспективного игрока, который будет развиваться, прогрессировать, и надеемся, что ребята усилят игру команды.

- Какие еще планируете приобретения, и на какие позиции?

- Пока не хочу озвучивать фамилии, но приобретения будут. Это нападающий, вингер, центральный и крайний защитники.

- Ближайшие планы?

- Собрались 11 января, проходим медосмотр, сдаем тесты на Covid, а 15-го улетаем в Турцию. Там планируем провести семь игр, и возвратимся в Украину 6-го февраля, и дальше будем готовиться к матчу с "Динамо".

- Над чем нужно больше всего поработать на сборах? Где видите проблемы?

- Задача в первую очередь стоит набрать функциональную форму, уделить внимание тактике в игре обороны. Достаточно много пропустили - 20 мячей. Из них большой процент после стандартов. Есть над чем работать. Нужно к первому матчу с "Динамо" подойти полностью готовыми и дать бой лидеру чемпионата.