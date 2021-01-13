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Коуч Олимпика Климовский высказался о трансфере Шахаба

Премьер-лига
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Пока - только вероятный трансфер

Коуч Олимпика Климовский высказался о трансфере Шахаба
Новина українською

Игорь Климовский, главный тренер "Олимпика", прокомментировал вероятный трансфер лучшего нападающего команды и лидера бомбардирской гонки УПЛ иранца Шахаба Захеди и сможет ли в таком случае донецкая команда выполнить анонсированную задачу - попасть в Лигу Европы.

- В УПЛ сейчас большая проблема с нападающими. Ярко проявил себя Шахаб, который является лучшим бомбардиром, он забил 8 мячей. На него большой спрос и многие клубы, не только украинские, хотят его купить. Если вы его потеряете, то, наверное, понимаете, что выполнить задание, которое стоит перед командой, будет очень проблематично. Что можете сказать?

- Пока точно сказать ничего не могу. Он едет вместе с командой на сбор. Продолжаются переговоры, а останется он или нет, трудно прогнозировать. Это решать руководству. Как по мне, конечно, хочется, чтобы он остался и помог выполнить задание. Но если для клуба это будет выгодно в финансовом плане, тому и быть. В дальнейшем мы сможем кого-то пригласить.

Весь текст интервью Сергея Шебека с коучем донецкого "Олимпика" читайте на UA-Футбол позже

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В статье: Олимпик (Донецк) Игорь Климовский Шахаб Захеди
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