Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч Олимпика Климовский высказался о трансфере Шахаба
Пока - только вероятный трансфер
Игорь Климовский, главный тренер "
- В УПЛ сейчас большая проблема с нападающими. Ярко проявил себя Шахаб, который является лучшим бомбардиром, он забил 8 мячей. На него большой спрос и многие клубы, не только украинские, хотят его купить. Если вы его потеряете, то, наверное, понимаете, что выполнить задание, которое стоит перед командой, будет очень проблематично. Что можете сказать?
- Пока точно сказать ничего не могу. Он едет вместе с командой на сбор. Продолжаются переговоры, а останется он или нет, трудно прогнозировать. Это решать руководству. Как по мне, конечно, хочется, чтобы он остался и помог выполнить задание. Но если для клуба это будет выгодно в финансовом плане, тому и быть. В дальнейшем мы сможем кого-то пригласить.
Весь текст интервью Сергея Шебека с коучем донецкого "Олимпика" читайте на UA-Футбол позже
Популярное сейчас
- Ротор Хацкевича подписал экс-игрока Шахтера
- Европейский левел. УЕФА поздравил Милевского с 36-летием, вспомнив его гол Реалу
- Береза: Пожалуй, Кравченко пришло время повесить бутсы на гвоздь
- Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО