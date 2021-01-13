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Коваленко назвал двух игроков Шахтера из финала Юношеской ЛЧ, которые не раскрыли свой талант

Премьер-лига
(1 голосов)

Но признает, что таких на самом деле больше

Коваленко назвал двух игроков Шахтера из финала Юношеской ЛЧ, которые не раскрыли свой талант
Новина українською

Центральный полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко ответил на вопросы об игроках из команды "горняков" U-19, которые играли в финале юношеского ЛЧ в 2015-м, но не раскрыли свой потенциал во взрослом футболе.

Когда мы были одной командой, у нас был очень сильный коллектив. Многие выделялись. Например, Денис Арендарук перешел в другую команду. Сейчас вообще не знаю, где он.

Василий Штандер тоже был очень перспективным футболистом. Тоже не знаю, где он играет. Думаю, многие были очень перспективным, но некоторые из них пропали.

Сейчас у правого вингера Арендарука контракт с польским "Пястом", но пока играет в дубле. Штандер играет за любительский "Вотранс" из Луцка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Денис Арендарук Юношеская Лига Чемпионов Виктор Коваленко Василий Штандер
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.01.2021 в 11:17
Порівняв. Я теж в дитинстві добре грав на фоні свого двора.
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