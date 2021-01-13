Коваленко назвал двух игроков Шахтера из финала Юношеской ЛЧ, которые не раскрыли свой талант

Центральный полузащитник " Шахтера " Виктор Коваленко ответил на вопросы об игроках из команды "горняков" U-19, которые играли в финале юношеского ЛЧ в 2015-м, но не раскрыли свой потенциал во взрослом футболе.

Когда мы были одной командой, у нас был очень сильный коллектив. Многие выделялись. Например, Денис Арендарук перешел в другую команду. Сейчас вообще не знаю, где он. Василий Штандер тоже был очень перспективным футболистом. Тоже не знаю, где он играет. Думаю, многие были очень перспективным, но некоторые из них пропали.

Сейчас у правого вингера Арендарука контракт с польским "Пястом", но пока играет в дубле. Штандер играет за любительский "Вотранс" из Луцка.