Экс-помощник Луческу не видит необходимости в усилении состава Динамо

Диего Лонго, до недавнего времени тренер по физической подготовке киевского " Динамо " в штабе Мирчи Луческу, ответил на вопрос о необходимости усиления команды.

- Летом клуб не делал трансферов. Да, вернулся в команду Денис Гармаш, мы подписали Владимира Костевича.

По моему мнению, команда находится на высоком уровне, молодые футболисты имеют хороший потенциал. Если говорить о приобретении центральных защитников, то я считаю, что мешкотно, Миколенко, Попов, очень хорошие и могут в будущем усилить европейские топ-клубы.

Например Забарный, ему только 18, а у него есть опыт выступлений в Лиге чемпионов, он говорит на английском, он коммуникабельный, а также у него хорошие физические данные. Сейчас важно иметь игроков, которые быстро адаптируются под тактические идеи главного тренера.

Если говорить о центре поля, там у команды есть неплохая тройка полузащитников - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский. Я не знаю, есть ли деньги у руководства, чтобы инвестировать в футболистов, которые будут явно сильнее, чем те, которые есть сейчас. Я считаю, что "Динамо" нужно усиливать состав только в том случае, если кто-то из основных игроков покинет команду.