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Экс-помощник Луческу не видит необходимости в усилении состава Динамо
Разве что - в одном случае
Диего Лонго, до недавнего времени тренер по физической подготовке киевского "
- Летом клуб не делал трансферов. Да, вернулся в команду Денис Гармаш, мы подписали Владимира Костевича.
По моему мнению, команда находится на высоком уровне, молодые футболисты имеют хороший потенциал. Если говорить о приобретении центральных защитников, то я считаю, что мешкотно, Миколенко, Попов, очень хорошие и могут в будущем усилить европейские топ-клубы.
Например Забарный, ему только 18, а у него есть опыт выступлений в Лиге чемпионов, он говорит на английском, он коммуникабельный, а также у него хорошие физические данные. Сейчас важно иметь игроков, которые быстро адаптируются под тактические идеи главного тренера.
Если говорить о центре поля, там у команды есть неплохая тройка полузащитников - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский. Я не знаю, есть ли деньги у руководства, чтобы инвестировать в футболистов, которые будут явно сильнее, чем те, которые есть сейчас. Я считаю, что "Динамо" нужно усиливать состав только в том случае, если кто-то из основных игроков покинет команду.
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