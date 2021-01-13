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Экс-помощник Луческу не видит необходимости в усилении состава Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Разве что - в одном случае

Экс-помощник Луческу не видит необходимости в усилении состава Динамо
Новина українською

Диего Лонго, до недавнего времени тренер по физической подготовке киевского "Динамо" в штабе Мирчи Луческу, ответил на вопрос о необходимости усиления команды.

- Летом клуб не делал трансферов. Да, вернулся в команду Денис Гармаш, мы подписали Владимира Костевича.

По моему мнению, команда находится на высоком уровне, молодые футболисты имеют хороший потенциал. Если говорить о приобретении центральных защитников, то я считаю, что мешкотно, Миколенко, Попов, очень хорошие и могут в будущем усилить европейские топ-клубы.

Например Забарный, ему только 18, а у него есть опыт выступлений в Лиге чемпионов, он говорит на английском, он коммуникабельный, а также у него хорошие физические данные. Сейчас важно иметь игроков, которые быстро адаптируются под тактические идеи главного тренера.

Если говорить о центре поля, там у команды есть неплохая тройка полузащитников - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский. Я не знаю, есть ли деньги у руководства, чтобы инвестировать в футболистов, которые будут явно сильнее, чем те, которые есть сейчас. Я считаю, что "Динамо" нужно усиливать состав только в том случае, если кто-то из основных игроков покинет команду.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Виталий Миколенко Илья Забарный Диего Лонго
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Источник:
football.ua

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Комментарии (2)
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aleks68
13.01.2021 в 12:18
много понтов и разговоров.как только доходит до трансферов динамо берёт хлам.денег на что-то стоящее нет.
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0
-2
Наш (Одесса)
13.01.2021 в 12:16
"считаю, что мешкотно, Миколенко..." мешкотно - это кто? Или как ? )
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0
-1


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