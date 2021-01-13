Денис Фаворов: Еще 2-3 матча Зари будут втягивающими

Вчера, 12 января луганская "Заря" провела свой первый контрольный поединок против польской команды "Ракув". Матч завершился боевой ничьей - 2:2. Защитник "Зари" Денис Фаворов в эфире программы "Футбол NEWS" прокомментировал результат поединка с поляками.

– Пока под водой находимся, под нагрузками. Даже на фоне этого, думаю, неплохо играли.

- Этот матч стоит рассматривать как втягивающий?

– Чисто втягивающий. Думаю, еще 2-3 матча будут втягивающими. А потом уже нужно будет показывать результат и какое-то качество игры, – сказал Фаворов.

Напомним, что на 82-й минуте Денис Фаворов сравнял счет, реализовав 11-метровый пенальти. В текущем сезоне во всех турнирах защитник сыграл в 18 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Следующий свой спарринг "Заря" проведет 15 января против "Пяста".