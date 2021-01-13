Колос разделил сбор в Турции на две части

Во вторник вечером ковалевцы провели свою первую тренировку в Турции.

На нее команда отправилась на автобусе. В хорошем настроении футболисты приступили к работе.

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В дальнейшем на игроков ожидают двухразовые тренировки. Первый спарринг запланирован на 17 января.

Первый сбор завершится контрольным спарринг 24-го января. После этого команда переедет в другой отель.