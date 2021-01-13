У Зари есть для Олимпика несколько предложений по поводу Шахаба, самого иранца перевели в дубль

Шоу ТаТоТаке рассказало о ситуации вокруг лучшего нападающего УПЛ (по итогам "осенней" части сезона) иранца Шахаба Захеди, который к лету связан контрактом с донецким " Олимпиком ". В то же время луганская "Заря" накануне заявляла, что ведет переговоры с формардом.

Лучший бомбардир УПЛ таки подписал предварительный контракт с "Зарей". Контракт вступит в силу летом, когда Шахаб станет свободным агентом. "Заря" хотела бы получить иранца прямо сейчас, но нужно договориться о компенсации с "Олимпиком". Но луганский клуб не привык покупать футболистов, поэтому предлагает обмен с процентом от следующего трансфера иранца.

ТаТоТаке опровергает информацию о том, что "Заря" предлагала президенту донецкого клуба Владиславу Гельзину вратаря Заури Махарадзе.

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По нашей информации, речь шла о черногорском форварде Михаиле Перовиче (20 матчей, 1 гол в УПЛ). Обмен плюс дивиденды от будущей продажи Захеди. Гельзин этот вариант отверг. В "Олимпике" понимают, что главный актив клуба (Трансфермаркт оценивает иранца в 500 000 евро) будет потеряно, но все еще пытаются найти для Шахаба варианты трудоустройства в Европе. Для этого необходимы: а) конкретное предложение; б) личное желание футболиста; в) отсутствие в Захеди официального статуса игрока "Зари" в УАФ.

В то же время свой последний матч за «Олимпик» Шахаб, как отмечают в ТаТоТаке, скорее всего, уже отыграл.