Защитник Шахтера поделился мечтой по поводу 2021 года

Центральный защитник " Шахтера " Валерий Бондарь рассказал, чего он ожидает от 2021 года.

Ожидания велики. Лично мне хотелось бы продолжить играть в основном составе. Выиграть ЛЕ, УПЛ и все возможные турниры с "Шахтером".

Поехать на Евро-2021 и показать там очень хороший результат.