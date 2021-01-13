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Защитник Шахтера поделился мечтой по поводу 2021 года

Премьер-лига
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С Шахтером - все трофеи, а со сборной - "хороший результат"

Защитник Шахтера поделился мечтой по поводу 2021 года
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал, чего он ожидает от 2021 года.

Ожидания велики. Лично мне хотелось бы продолжить играть в основном составе. Выиграть ЛЕ, УПЛ и все возможные турниры с "Шахтером".

Поехать на Евро-2021 и показать там очень хороший результат.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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