Премьер-лига
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Защитник Шахтера поделился мечтой по поводу 2021 года
С Шахтером - все трофеи, а со сборной - "хороший результат"
Центральный защитник "
Ожидания велики. Лично мне хотелось бы продолжить играть в основном составе. Выиграть ЛЕ, УПЛ и все возможные турниры с "Шахтером".
Поехать на Евро-2021 и показать там очень хороший результат.
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Источник:Футбольний формат
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