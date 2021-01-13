Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Пена прибыл последним в расположение Динамо
Футболист долго не мог попасть в Украину
Уругвайский легионер киевского "Динамо" Карлос де Пена прибыл в Киев и уже приступил к сегодняшним тренировкам, информирует официальный сайт клуба.
Карлос де Пена отдохнул в родном Уругвае, где провел вместе время с семьей и сумел порадоваться рождению сына. Из-за карантина в Уругвае и переноса нескольких рейсов футболист не сумел вовремя добраться в Украину и не прошел плановое медицинское обследование. Но сейчас все в порядке и де Пена работает наравне со всеми.
Напомним, что 2020-й год стал самым результативным в карьере уругвайца - де Пена забил за "Динамо" в разных турнирах 9 голов. При этом Карлос отличался в чемпионате Украины (5 мячей), Суперкубке Украины (1), квалификации Лиги чемпионов и групповом этапе Лиги чемпионов (3).
Популярное сейчас
- Артем Милевский: Поздравлений куча - телефон красный
- Капитан Днепра-1 может вернуться в свой бывший клуб
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО