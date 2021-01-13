Де Пена прибыл последним в расположение Динамо

Уругвайский легионер киевского "Динамо" Карлос де Пена прибыл в Киев и уже приступил к сегодняшним тренировкам, информирует официальный сайт клуба.

Карлос де Пена отдохнул в родном Уругвае, где провел вместе время с семьей и сумел порадоваться рождению сына. Из-за карантина в Уругвае и переноса нескольких рейсов футболист не сумел вовремя добраться в Украину и не прошел плановое медицинское обследование. Но сейчас все в порядке и де Пена работает наравне со всеми.

Напомним, что 2020-й год стал самым результативным в карьере уругвайца - де Пена забил за "Динамо" в разных турнирах 9 голов. При этом Карлос отличался в чемпионате Украины (5 мячей), Суперкубке Украины (1), квалификации Лиги чемпионов и групповом этапе Лиги чемпионов (3).