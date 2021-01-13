Явный фол. Собака атаковала игрока Колоса на тренировке

Как ранее сообщалось футбольный клуб "Колос" вышел из отпуска и уже приступил к первым тренировкам в этом году в Турции. На своей страничке в Инстаграм, "Колос" поделились видео с тренировки, где футболисты отрабатывают упражнения. К тренировочному процессу присоединилась собака, которая совершила явный фол против футболиста. Был ли горчичник - решать вам.