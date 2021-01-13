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Десна арендовала у Шахтера Владислава Вакулу
Сотрудничество клубов продолжается
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Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Отмечается, что футболист уже был представлен команде и приступил к полноценным тренировкам.
Отметим, что в нынешней кампании в футболке "горняков" Вакула провел 2 поединка, в частности 85 игровых минут - результативными действиями Владислав не отметился. В "Шахтер" Вакула перешел из "Мариуполя", за который отыграл 52 матча и забил девять голов.
Ранее, "Шахтер" прервал арендное соглашение Михаила Мудрика и
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