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Десна арендовала у Шахтера Владислава Вакулу

Премьер-лига
(1 голосов)

Сотрудничество клубов продолжается

Десна арендовала у Шахтера Владислава Вакулу
Новина українською

"Десна" арендовала у "Шахтера" 21-летнего полузащитнка Владислава Вакулу, сообщает пресс-служба черниговского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Отмечается, что футболист уже был представлен команде и приступил к полноценным тренировкам.

Отметим, что в нынешней кампании в футболке "горняков" Вакула провел 2 поединка, в частности 85 игровых минут - результативными действиями Владислав не отметился. В "Шахтер" Вакула перешел из "Мариуполя", за который отыграл 52 матча и забил девять голов.

Ранее, "Шахтер" прервал арендное соглашение Михаила Мудрика и вернул молодого футболиста из "Десны".

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Комментарии (7)
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Бутига (Чернигов)
13.01.2021 в 16:25
Отличная новость!В сравнении с тепличным растением Мудриком ,этот сам пробился сквозь асфальт. Стал одним из лучших в Мариуполе.По характеристикам похож на Калитвенцева,только лучше.С такими крыльями должны брать бронзу!
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+2
-2
sergkir
13.01.2021 в 17:06
Да как же вы уже заколебали любители настольного футбола! То Мудрика несли на руках, теперь этому покоя не будет. Ну хоть имейте совесть не сравнивать с теми кто реально даёт результат в Десне
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+1
-1
Бутига (Чернигов)
13.01.2021 в 17:16
Ты меня коментируешь или статью?Если меня, иди опохмелись.А то ты что-то видишь , но я этого не писал.
0
0
sergkir
13.01.2021 в 17:19
К тебе лично сравнение с Калитвенцевым. Влад старше, опытней, обладает хорошим голевым пасом(от отца досталось) и ещё только начинающий Вакула
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0
-1
Бутига (Чернигов)
13.01.2021 в 18:03
Я тоже болельщик Влада.Но возраст это его минус,боюсь что то как он сейчас играет-это его потолок.Вакула быстрее,лучше дриблинг,удар не хуже, и есть надежда что с опытом сможет добавить в пасе. И начинающим я бы его не назвал, он в Мариуполе уже два сезона отыграл.В Шахтер его не просто так позвали.
0
0
sergkir
13.01.2021 в 18:20
Два сезона в Мариуполе? Это как? Он был там 18-19 гг и провел вчего 30матчей!!! Это много?
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0
0
sergkir
13.01.2021 в 18:21
Ну за Шахтёр ничего не буду говорить, сам понимаешь один сезон дубль и два раза вышел почти по тайму
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0
0


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