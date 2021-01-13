Десна арендовала у Шахтера Владислава Вакулу

Я тоже болельщик Влада.Но возраст это его минус,боюсь что то как он сейчас играет-это его потолок.Вакула быстрее,лучше дриблинг,удар не хуже, и есть надежда что с опытом сможет добавить в пасе. И начинающим я бы его не назвал, он в Мариуполе уже два сезона отыграл.В Шахтер его не просто так позвали.