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Заря прекратила сотрудничество с голкипером
Заури Махарадзе покидает луганский клуб
"
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что Заури перешел в "Зарю" из "Олимпика" летом 2018 года. За это время провел за луганчан 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола и 9 поединков отстоял "на ноль".
Также ранее СМИ писали о том, что
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Источник:ФК Заря
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Комментарии (2)
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C_Ballack (Днепр)
13.01.2021 в 18:26
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Hugo64 (PARIS)
13.01.2021 в 17:30
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