  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря прекратила сотрудничество с голкипером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря прекратила сотрудничество с голкипером

Премьер-лига
(3 голосов)

Заури Махарадзе покидает луганский клуб

Заря прекратила сотрудничество с голкипером
Новина українською

"Заря" прекратила сотрудничество с голкипером Заури Махарадзе.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Заури перешел в "Зарю" из "Олимпика" летом 2018 года. За это время провел за луганчан 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола и 9 поединков отстоял "на ноль".

Также ранее СМИ писали о том, что в услугах Махарадзе заинтересован "Днепр-1".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Заури Махарадзе
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
C_Ballack (Днепр)
13.01.2021 в 18:26
Сайт Днепра пишет что уже подписали его
Ответить
0
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.01.2021 в 17:30
мне кажется что он сильнее вАсиля -ноего пригласил САМ-В А С поэтому так и происходит- Перовича цвека и..... уже не в терпеж- есть игроки в запасе а усиливать неким
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...