" Заря " прекратила сотрудничество с голкипером Заури Махарадзе.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Заури перешел в "Зарю" из "Олимпика" летом 2018 года. За это время провел за луганчан 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола и 9 поединков отстоял "на ноль".