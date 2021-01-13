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Еще поиграет. В услугах Кравченко кроме Волыни заинтересован и Минай
На ветерана есть спрос
37-летний капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко, который завершил выступления в составе команды Игора Йовичевича, намерен продолжить карьеру игрока.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока
Данную информацию подтверждает Meta-ratings, при этом источник пишет, что Кравченко может поиграть еще и в УПЛ, так как опытным футболистом заинтересовался "Минай".
Напомним, что ветерану предложили работу в "Днепре-1", однако сам игрок заявил, что еще не хочет завершать карьеру.
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