Еще поиграет. В услугах Кравченко кроме Волыни заинтересован и Минай

37-летний капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко, который завершил выступления в составе команды Игора Йовичевича, намерен продолжить карьеру игрока.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересована луцкая "Волынь" , которая претендует на повышение в классе в Первой лиге.

Данную информацию подтверждает Meta-ratings, при этом источник пишет, что Кравченко может поиграть еще и в УПЛ, так как опытным футболистом заинтересовался "Минай".

Напомним, что ветерану предложили работу в "Днепре-1", однако сам игрок заявил, что еще не хочет завершать карьеру.