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Еще поиграет. В услугах Кравченко кроме Волыни заинтересован и Минай

Премьер-лига
(1 голосов)

На ветерана есть спрос

Еще поиграет. В услугах Кравченко кроме Волыни заинтересован и Минай
Новина українською

37-летний капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко, который завершил выступления в составе команды Игора Йовичевича, намерен продолжить карьеру игрока.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересована луцкая "Волынь", которая претендует на повышение в классе в Первой лиге.

Данную информацию подтверждает Meta-ratings, при этом источник пишет, что Кравченко может поиграть еще и в УПЛ, так как опытным футболистом заинтересовался "Минай".

Напомним, что ветерану предложили работу в "Днепре-1", однако сам игрок заявил, что еще не хочет завершать карьеру.

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В статье: Сергей Кравченко Волынь (Луцк) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
13.01.2021 в 18:04
Говорю Кривбасс
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