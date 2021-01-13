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Кобин: Минай отдыхал целый месяц. Не давали футболистам никаких домашних заданий
Минай начал подготовку к весенней части сезона
Главный тренер "
"Мы отдыхали целый месяц. Не давали футболистам никаких домашних заданий, потому что мы понимали, что был тяжелый год, как говорят наши президенты. У нас не было толком отдыха, поэтому мы дали игрокам целый месяц на то, чтобы они отдохнули, восстановили силы и эмоции. Сейчас у нас все хорошо.
С нами тренируются сейчас потенциальные новички. Думаю в ближайшее время будет окончательно понятна ситуация с их контрактами. Мы работаем в этом направлении. Плюс есть некоторые проблемы с нашими легионерами так, как они не могут вовремя приехать. Но там проблема с документами. В целом - все хорошо, все здоровы и все работают", - заявил Кобин.
Напомним, что на зимнюю паузу "Минай" ушел, занимая 11-е место в турнирной таблице УПЛ.
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