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Кобин: Минай отдыхал целый месяц. Не давали футболистам никаких домашних заданий

Премьер-лига
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Минай начал подготовку к весенней части сезона

Кобин: Минай отдыхал целый месяц. Не давали футболистам никаких домашних заданий
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин в интервью ТК "Футбол" поделился информацией о подготовке команды ко второй части сезона.

"Мы отдыхали целый месяц. Не давали футболистам никаких домашних заданий, потому что мы понимали, что был тяжелый год, как говорят наши президенты. У нас не было толком отдыха, поэтому мы дали игрокам целый месяц на то, чтобы они отдохнули, восстановили силы и эмоции. Сейчас у нас все хорошо.

С нами тренируются сейчас потенциальные новички. Думаю в ближайшее время будет окончательно понятна ситуация с их контрактами. Мы работаем в этом направлении. Плюс есть некоторые проблемы с нашими легионерами так, как они не могут вовремя приехать. Но там проблема с документами. В целом - все хорошо, все здоровы и все работают", - заявил Кобин.

Напомним, что на зимнюю паузу "Минай" ушел, занимая 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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