Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тилль: В Ворскле много времени уделяется аэробике, раньше такого у меня не было
Люксембургский новичок Ворсклы привыкает к реалиям украинского футбола
Люксембургский новичок "
"Я очень рад находится в "Ворскле". Также доволен тем, что начались тренировки.
Чувствую себя достаточно комфортно. Коллектив собрался отличный. Уверен - нам по силам решать большие задачи. Мне не очень много известно про украинский футбол. Знаю, что у Украины очень сильная национальная сборная.
Сейчас я игрок "Ворсклы" и пытаюсь быть полезным команде. Касаемо тренировочного процесса заметил, что много времени уделяется аэробике и это интересно, потому что раньше такого у меня не было", - сказал Тилль.
Напомним, что Оливье будет выступать в Полтаве в течение ближайших 2 лет.
Популярное сейчас
- AS: Пари Сен-Жермен готов расстаться с лидером, чтобы Неймар воссоединился с Месси
- Месси и Роналду могли играть вместе?! Лапорта рассказал, из-за какого игрока Барселона не подписала Криштиану
- Артем Милевский: Поздравлений куча - телефон красный
- Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО