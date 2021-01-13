Тилль: В Ворскле много времени уделяется аэробике, раньше такого у меня не было

Люксембургский новичок " Ворсклы " Оливье Тилль в интервью ТК "Футбол" рассказал, как проходит его адаптация в полтавской команде.

"Я очень рад находится в "Ворскле". Также доволен тем, что начались тренировки.

Чувствую себя достаточно комфортно. Коллектив собрался отличный. Уверен - нам по силам решать большие задачи. Мне не очень много известно про украинский футбол. Знаю, что у Украины очень сильная национальная сборная.

Сейчас я игрок "Ворсклы" и пытаюсь быть полезным команде. Касаемо тренировочного процесса заметил, что много времени уделяется аэробике и это интересно, потому что раньше такого у меня не было", - сказал Тилль.

Напомним, что Оливье будет выступать в Полтаве в течение ближайших 2 лет.