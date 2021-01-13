Гельзин: Шахаб переведен в дубль Олимпика, так как не тренировался в полную силу

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин прокомментировал ситуацию с нападающим команды Захеди Шахабом, который был переведен в дубль.

– Шахаб переведен в дубль "Олимпика". Тренерский штаб сказал, что Захеди не тренируется в полную силу, делает для себя поблажки.

Если игрок не хочет выполнять требования и не видит себя в "Олимпике", мы его переводим для профилактики в дубль. Если в дублирующем составе он снова себя проявит, начнет тренироваться в полную силу, мы его вернем.

- Шахаб подписал предварительный контракт с "Зарей"?

– Тоже самое могу спросить у вас. Наверное, подписал. Но у меня нет официальных документов. У него есть действующее соглашение с "Олимпиком" до лета. Требования, которые перед ним ставит тренерский штаб, он должен выполнять не футбольного клуба "Заря", а "Олимпика".

- Шахаб не полетит с командой на сборы в Турцию?

– Он переведен в дубль. На этом поставим точку,