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Гельзин: Шахаб переведен в дубль Олимпика, так как не тренировался в полную силу
Воспитательные меры от руководства и тренерского штаба Олимпика
Президент "
– Шахаб переведен в дубль "Олимпика". Тренерский штаб сказал, что Захеди не тренируется в полную силу, делает для себя поблажки.
Если игрок не хочет выполнять требования и не видит себя в "Олимпике", мы его переводим для профилактики в дубль. Если в дублирующем составе он снова себя проявит, начнет тренироваться в полную силу, мы его вернем.
- Шахаб подписал предварительный контракт с "Зарей"?
– Тоже самое могу спросить у вас. Наверное, подписал. Но у меня нет официальных документов. У него есть действующее соглашение с "Олимпиком" до лета. Требования, которые перед ним ставит тренерский штаб, он должен выполнять не футбольного клуба "Заря", а "Олимпика".
- Шахаб не полетит с командой на сборы в Турцию?
– Он переведен в дубль. На этом поставим точку,
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