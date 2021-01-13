Ризнык: Если выйдем в Лигу Чемпионов, то набью себе тату с гербом Ворсклы

21-летний голкипер " Ворсклы " Дмитрий Резник поделился ожиданиями от весенней части сезона.

- После осенней части вы занимаете 5 место. До Лиги чемпионов - 6 очков. За какую позицию хотелось бы побороться?

- Только Богу известно. Мы будем стараться навязать борьбу донецкому "Шахтеру" и киевском "Динамо". Наша задача - это топ-3. Уверен, что мы обладаем достаточными силами, чтобы завоевать хотя бы бронзу в этом сезоне. Главное, чтобы был один общий коллектив на поле, взаимоотношения игроков. Если не будет коллектива, то не будет команды, которая борется за высокие места.

- Закончи фразу "Если" Ворскла "выйдет в ЛЧ, то я ..."

- Набью себе татуировку (смеется - прим). Серьезно говорю, если выйдем в Лигу Чемпионов, то набью себе тату с гербом "Ворсклы".