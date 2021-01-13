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Ризнык: Если выйдем в Лигу Чемпионов, то набью себе тату с гербом Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

На данный момент полтавчанам до Лиги чемпионов - 6 очков

Ризнык: Если выйдем в Лигу Чемпионов, то набью себе тату с гербом Ворсклы
Новина українською

21-летний голкипер "Ворсклы" Дмитрий Резник поделился ожиданиями от весенней части сезона.

- После осенней части вы занимаете 5 место. До Лиги чемпионов - 6 очков. За какую позицию хотелось бы побороться?

- Только Богу известно. Мы будем стараться навязать борьбу донецкому "Шахтеру" и киевском "Динамо". Наша задача - это топ-3. Уверен, что мы обладаем достаточными силами, чтобы завоевать хотя бы бронзу в этом сезоне. Главное, чтобы был один общий коллектив на поле, взаимоотношения игроков. Если не будет коллектива, то не будет команды, которая борется за высокие места.

- Закончи фразу "Если" Ворскла "выйдет в ЛЧ, то я ..."

- Набью себе татуировку (смеется - прим). Серьезно говорю, если выйдем в Лигу Чемпионов, то набью себе тату с гербом "Ворсклы".

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык
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Комментарии (4)
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.01.2021 в 20:44
Ризнык, я тоже не сторонник тату)
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0
0
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svat1303 (Днепр)
13.01.2021 в 20:41
На з...пе
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+2
0
Очманілий Заєць (Odessa)
13.01.2021 в 20:31
Я теж проти тату.
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+1
0
Dozenko (NewYork)
13.01.2021 в 20:20
Видимо не очень он тату хочет...
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+1
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