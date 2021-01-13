Максимов рассказал, чего он ожидает от зимних новичков команды - Тилля, Луизао и Цитаишвили

Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов в комментарии ТК "Футбол" рассказал, чего он ожидает от новичков команды - Тилля, Луизао и Цитаишвили.

"Сейчас мы залаживаем физические кондиции, а потом уже будем наигрывать игровые связи. Так-то в моем распоряжении все футболисты с которыми я работал и я знаю их сильные и слабые стороны, знаю, когда они могут прибавить. Сейчас мне нужно посмотреть на новичков.

Оливье Тилль должен принести больше креатива команде, он может разогнать атаку. Понятное дело, что он не силен в отборе. Но он игрок сборой Люксембурга - это ж о чем-то говорит. Цитаишвили - футболист, который был на виду, играл в "Динамо" Киев, также игрок атакующего плана. То же самое могу сказать и про Луизао. Эти игроки могут взять инициативу в свои руки. Нам еще нужен левоногий защитник и форвард таранного типа", - заявил Максимов.