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Максимов рассказал, чего он ожидает от зимних новичков команды - Тилля, Луизао и Цитаишвили

Премьер-лига
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Тилль, Луизао и Цитаишвили

Максимов рассказал, чего он ожидает от зимних новичков команды - Тилля, Луизао и Цитаишвили
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в комментарии ТК "Футбол" рассказал, чего он ожидает от новичков команды - Тилля, Луизао и Цитаишвили.

"Сейчас мы залаживаем физические кондиции, а потом уже будем наигрывать игровые связи. Так-то в моем распоряжении все футболисты с которыми я работал и я знаю их сильные и слабые стороны, знаю, когда они могут прибавить. Сейчас мне нужно посмотреть на новичков.

Оливье Тилль должен принести больше креатива команде, он может разогнать атаку. Понятное дело, что он не силен в отборе. Но он игрок сборой Люксембурга - это ж о чем-то говорит. Цитаишвили - футболист, который был на виду, играл в "Динамо" Киев, также игрок атакующего плана. То же самое могу сказать и про Луизао. Эти игроки могут взять инициативу в свои руки. Нам еще нужен левоногий защитник и форвард таранного типа", - заявил Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Луизао Георгий Цитаишвили Оливье Тилль
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Источник:
ТК Футбол

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