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"Я на это не ведусь" - Милевский рассказал, почему он не высказывается о политике и протестах в Беларуси

Премьер-лига
(2 голосов)

На политические темы Артем не разговаривает принципиально

"Я на это не ведусь" - Милевский рассказал, почему он не высказывается о политике и протестах в Беларуси
Новина українською

Экс-форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский рассказал, почему он упорно в интервью не хочет говорить на политические темы, особенно на фоне протестов в Беларуси.

"Я уже не раз говорил, что я никогда не говорю о политике. Нравится это кому-то или нет, я об этом не говорю.

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У меня было много моментов всяких в Беларуси, где люди разделились на "тех" и на "тех". И нам говорили, почему вы не высказываетесь. Многие высказывались, что мол Милевский молчит, засунул язык себе в жопу… Мне вообще все равно, могут говорить что угодно. Я на это не ведусь и спровоцировать меня не получится. Я вообще спокоен", - сказал Милевский.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) ФК Минай
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Комментарии (9)
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Tom Valentine (Bolintci)
13.01.2021 в 20:54
И чем этот тип лучше условного ракицкого или селезнева? На одной планке.
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0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.01.2021 в 20:46
Агтёмка, футбол внепалитики?
Ответить
0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
13.01.2021 в 20:30
Відмовчуватися, коли на твоїй історичній батьківщині тарганяча хунта узурпувала владу і розв'язала війну проти власного народу - аморально. При тобі б'ють жінок, а ти так гордо: ні, ви не розведете мене на політику!Зрештою, були б мізки, міг би заховатися за українське громадянство. Типу, бульба-фюрер і так винуватить в підбурюванні до повстання Україну, тож я прямо висловлювати підтримку не буду, але усіма фібрами душі проти ескалації насильства.
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
13.01.2021 в 20:18
Як же сцикуни полюбляють ховатися за словом "політика". Людей б'ють, заарештовують, катують за те, що вони мають свою думку або просто знаходяться на вулиці - це у нього "політика". Алкаш сраний.
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+3
-1
avatar
Loader (Днепр)
13.01.2021 в 20:03
Нравится это ему или нет, но чмошник всегда остатется таким. Пыль дорожная.
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+5
-4
storm_ua (Николаев)
13.01.2021 в 19:55
Не говорил, потому что трус и алкаш
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+6
-3
Oлeкcин (Н.)
13.01.2021 в 19:56
Потому что там все еще неясно, кто победит :)
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+3
-2
Oлeкcин (Н.)
13.01.2021 в 19:54
"Чей Крым?" к него уже спрашивали?
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+4
-1
avatar
satellite (Харьков)
13.01.2021 в 19:29
Ну и правильно.......Не фиг языком абы шо ляпать. У нас и так таких хватает!!!
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+4
-2


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