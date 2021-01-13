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"Я на это не ведусь" - Милевский рассказал, почему он не высказывается о политике и протестах в Беларуси
На политические темы Артем не разговаривает принципиально
Экс-форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский рассказал, почему он упорно в интервью не хочет говорить на политические темы, особенно на фоне протестов в Беларуси.
"Я уже не раз говорил, что я никогда не говорю о политике. Нравится это кому-то или нет, я об этом не говорю.
У меня было много моментов всяких в Беларуси, где люди разделились на "тех" и на "тех". И нам говорили, почему вы не высказываетесь. Многие высказывались, что мол Милевский молчит, засунул язык себе в жопу… Мне вообще все равно, могут говорить что угодно. Я на это не ведусь и спровоцировать меня не получится. Я вообще спокоен", - сказал Милевский.
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