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Шахаба перевели в дубль, но он не явился на тренировку молодежки Олимпика

Премьер-лига
(1 голосов)

Кажется, в УПЛ назревает очередной громкий скандал

Шахаба перевели в дубль, но он не явился на тренировку молодежки Олимпика
Новина українською

Форвард "Олимпика" Захеди Шахаб, который был переведен в дубль донецкого клуба, саботировал первую тренировку молодежной команды.

По информации "Профутбола", Шахаб не явился на тренировку молодежной команды "Олимпика" U-21.

Также сообщается, что Шахаб не был включен в список игроков, которые поедут на турецкий сбор первой команды "Олимпика", хотя недавно руководство клуба утверждало обратное.

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Отмечается, что нападавший был переведен в дубль после того, как он подписал предварительное соглашение с "Зарей".

Напомним, что контракт футболиста с "Олимпиком" рассчитан до конца сезона.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (1)
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Думитреску (Новомосковск)
13.01.2021 в 21:01
ПеревИли? Вы серьезно? Уволить редакторов на фиг!!!!
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