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Шахаба перевели в дубль, но он не явился на тренировку молодежки Олимпика
Кажется, в УПЛ назревает очередной громкий скандал
Форвард "
По информации "Профутбола", Шахаб не явился на тренировку молодежной команды "Олимпика" U-21.
Также сообщается, что Шахаб не был включен в список игроков, которые поедут на турецкий сбор первой команды "Олимпика", хотя недавно руководство клуба утверждало обратное.
Отмечается, что нападавший был переведен в дубль после того, как он подписал предварительное соглашение с "Зарей".
Напомним, что контракт футболиста с "Олимпиком" рассчитан до конца сезона.
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