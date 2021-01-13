Шахаба перевили в дубль, но он не явился на тренировку молодежки Олимпика

Форвард " Олимпика " Захеди Шахаб, который был переведен в дубль донецкого клуба, саботировал первую тренировку молодежной команды.

По информации "Профутбола", Шахаб не явился на тренировку молодежной команды "Олимпика" U-21.

Также сообщается, что Шахаб не был включен в список игроков, которые поедут на турецкий сбор первой команды "Олимпика", хотя недавно руководство клуба утверждало обратное.

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Отмечается, что нападавший был переведен в дубль после того, как он подписал предварительное соглашение с "Зарей".

Напомним, что контракт футболиста с "Олимпиком" рассчитан до конца сезона.