Известны все соперники Миная на сборах в Турции

Стал известен последний (хотя и первый по счету) соперник " Миная " на сборе в Турции.

Им стала команда из Косова — ФК "Арбериа". Это клуб высшей лиги этой страны. Игра с ФК "Арбериа" состоится 26-го января.

Таким образом, известны все команды, с которыми ФК "Минай" сыграет товарищеские матчи на сборах в Турции.

26 января - "Арбериа" (Косово)

28 января - "Рад" (Сербия)

31 января - "Рух" (Беларусь)

2 февраля - "Актобе" (Казахстан)

3 февраля - "Македония ГП" (Северная Макежония)

5 февраля - "Верес" (Украина)

Все упомянутые игры состоятся в турецком Белеке.

Также на своем первом сборе в Закарпатье "Минай" сыграет с венгерскими с "Кишвардой" (16 января) и с "Дебреценом" (20 января).