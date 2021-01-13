  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известны все соперники Миная на сборах в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны все соперники Миная на сборах в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатцы в Белеке проведут шесть спаррингов

Известны все соперники Миная на сборах в Турции
Новина українською

Стал известен последний (хотя и первый по счету) соперник "Миная" на сборе в Турции.

Им стала команда из Косова — ФК "Арбериа". Это клуб высшей лиги этой страны. Игра с ФК "Арбериа" состоится 26-го января.

Таким образом, известны все команды, с которыми ФК "Минай" сыграет товарищеские матчи на сборах в Турции.

  • 26 января - "Арбериа" (Косово)
  • 28 января - "Рад" (Сербия)
  • 31 января - "Рух" (Беларусь)
  • 2 февраля - "Актобе" (Казахстан)
  • 3 февраля - "Македония ГП" (Северная Макежония)
  • 5 февраля - "Верес" (Украина)

Все упомянутые игры состоятся в турецком Белеке.

Также на своем первом сборе в Закарпатье "Минай" сыграет с венгерскими с "Кишвардой" (16 января) и с "Дебреценом" (20 января).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...