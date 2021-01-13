Премьер-лига
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Известны все соперники Миная на сборах в Турции
Закарпатцы в Белеке проведут шесть спаррингов
Стал известен последний (хотя и первый по счету) соперник "
Им стала команда из Косова — ФК "Арбериа". Это клуб высшей лиги этой страны. Игра с ФК "Арбериа" состоится 26-го января.
Таким образом, известны все команды, с которыми ФК "Минай" сыграет товарищеские матчи на сборах в Турции.
- 26 января - "Арбериа" (Косово)
- 28 января - "Рад" (Сербия)
- 31 января - "Рух" (Беларусь)
- 2 февраля - "Актобе" (Казахстан)
- 3 февраля - "Македония ГП" (Северная Макежония)
- 5 февраля - "Верес" (Украина)
Все упомянутые игры состоятся в турецком Белеке.
Также на своем первом сборе в Закарпатье "Минай" сыграет с венгерскими с "Кишвардой" (16 января) и с "Дебреценом" (20 января).
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Источник:ФК Минай
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