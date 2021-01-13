Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Старенький: Карьеру не заканчиваю, хочу еще поиграть в Украине
Ветеран Десны покинет команду, но бутсы на гвоздь вешать не собирается
Не так давно появилась информация о том, что полузащитник Десны Сергей Старенький
— Футбольную карьеру еще не заканчиваю. Это могу сказать наверняка. С "Десной" у меня заканчивается контракт. Но где продолжу выступления, сейчас сказать не могу. Думаю, какая-то ясность будет уже в ближайшие несколько дней.
— Рассматриваете варианты в Украине?
— Да, в Украине. В 36 лет уже не хочется ехать куда-то заграницу. Хочется быть поближе к дому.
— Сколько еще чувствуете в себе сил поиграть?
— В физическом плане чувствую себя нормально. Готов еще играть и играть.
— С "Десной" вы расстались без обид?
— Никаких обид точно нет. Все отлично. "Десна" для меня, по сути, родная команда. Но пока я еще в "Десне".
— Недавно президент клуба Владимир Левин в одном интервью говорил, что премиальные в "Десне", наверное, больше, чем в "Шахтере" и "Динамо". Это так?
— Я как игрок на такие вопросы отвечать не могу. Это все остается внутри команды. Но могу сказать, что на премии игроки в "Десне" не жаловались. Думаю, поэтому мы и занимаем высокие места в турнирной таблице.
— Знаю, что у вас после завершения карьеры есть чем заниматься. Пандемия не подкосила ваш бизнес?
— Вы, наверное, слышали о Шашлык Star. Мы работаем, после завершения локдауна приезжайте к нам на шашлык. Там очень вкусно. Также с товарищем открыли на Оболонской набережной центр реабилитации опорно-двигательного аппарата для спортсменов "SV Сenter". После завершения карьеры будет чем заниматься, но пока еще хочу поиграть…
Популярное сейчас
- Заря прекратила сотрудничество с голкипером
- У Зари есть для Олимпика несколько предложений по поводу Шахаба, самого иранца перевели в дубль - источник
- Суд открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "ФК Черноморец"
- Луческу объяснил, почему киевское Динамо не подпишет сына Георге Хаджи
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО