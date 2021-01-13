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Старенький: Карьеру не заканчиваю, хочу еще поиграть в Украине

Премьер-лига
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Ветеран Десны покинет команду, но бутсы на гвоздь вешать не собирается

Старенький: Карьеру не заканчиваю, хочу еще поиграть в Украине
Новина українською

Не так давно появилась информация о том, что полузащитник Десны Сергей Старенький завершил карьеру игрока и ему предложена должность в структуре клуба. Однако сам игрок опроверг эту информацию.

— Футбольную карьеру еще не заканчиваю. Это могу сказать наверняка. С "Десной" у меня заканчивается контракт. Но где продолжу выступления, сейчас сказать не могу. Думаю, какая-то ясность будет уже в ближайшие несколько дней.

— Рассматриваете варианты в Украине?

— Да, в Украине. В 36 лет уже не хочется ехать куда-то заграницу. Хочется быть поближе к дому.

— Сколько еще чувствуете в себе сил поиграть?

— В физическом плане чувствую себя нормально. Готов еще играть и играть.

— С "Десной" вы расстались без обид?

— Никаких обид точно нет. Все отлично. "Десна" для меня, по сути, родная команда. Но пока я еще в "Десне".

— Недавно президент клуба Владимир Левин в одном интервью говорил, что премиальные в "Десне", наверное, больше, чем в "Шахтере" и "Динамо". Это так?

— Я как игрок на такие вопросы отвечать не могу. Это все остается внутри команды. Но могу сказать, что на премии игроки в "Десне" не жаловались. Думаю, поэтому мы и занимаем высокие места в турнирной таблице.

— Знаю, что у вас после завершения карьеры есть чем заниматься. Пандемия не подкосила ваш бизнес?

— Вы, наверное, слышали о Шашлык Star. Мы работаем, после завершения локдауна приезжайте к нам на шашлык. Там очень вкусно. Также с товарищем открыли на Оболонской набережной центр реабилитации опорно-двигательного аппарата для спортсменов "SV Сenter". После завершения карьеры будет чем заниматься, но пока еще хочу поиграть…

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В статье: Сергей Старенький Десна (Чернигов)
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Источник:
sport.ua

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