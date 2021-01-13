Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В четверг 14 января Шахтер выйдет из отпуска
В четверг горняки начнут подготовку к весенней части сезона
"
В течение трех дней команда пройдет обязательные процедуры, после чего приступит к тренировочному процессу.
С 14 по 16 января команду в трех группах ждет медосмотр в одной из клиник Киева. Также запланирована обязательная работа в зале под началом аналитической группы.
16 января "горняки" в полном составе сдадут ПЦР-тесты на коронавирус, а уже на следующий день отправятся в Турцию.
Напомним, первый зимний сбор продлится до 26 января и включит 4 контрольных матча: с "Лехом", "Лудогорцем", "Марибором" и "Слованом".
Популярное сейчас
- Заря прекратила сотрудничество с голкипером
- Официально: Megogo в Украине будет транслировать Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
- Месси и Роналду могли играть вместе?! Лапорта рассказал, из-за какого игрока Барселона не подписала Криштиану
- Луческу объяснил, почему киевское Динамо не подпишет сына Георге Хаджи
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО