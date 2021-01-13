В четверг 14 января Шахтер выйдет из отпуска

" Шахтер " 14 января возвращается из зимнего отпуска и возобновит работу.

В течение трех дней команда пройдет обязательные процедуры, после чего приступит к тренировочному процессу.

С 14 по 16 января команду в трех группах ждет медосмотр в одной из клиник Киева. Также запланирована обязательная работа в зале под началом аналитической группы.

16 января "горняки" в полном составе сдадут ПЦР-тесты на коронавирус, а уже на следующий день отправятся в Турцию.

Напомним, первый зимний сбор продлится до 26 января и включит 4 контрольных матча: с "Лехом", "Лудогорцем", "Марибором" и "Слованом".