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В четверг 14 января Шахтер выйдет из отпуска

Премьер-лига
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В четверг горняки начнут подготовку к весенней части сезона

В четверг 14 января Шахтер выйдет из отпуска
Новина українською

"Шахтер" 14 января возвращается из зимнего отпуска и возобновит работу.

В течение трех дней команда пройдет обязательные процедуры, после чего приступит к тренировочному процессу.

С 14 по 16 января команду в трех группах ждет медосмотр в одной из клиник Киева. Также запланирована обязательная работа в зале под началом аналитической группы.

16 января "горняки" в полном составе сдадут ПЦР-тесты на коронавирус, а уже на следующий день отправятся в Турцию.

Напомним, первый зимний сбор продлится до 26 января и включит 4 контрольных матча: с "Лехом", "Лудогорцем", "Марибором" и "Слованом".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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