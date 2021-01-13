Конопля: Нужно играть. Хочется быть на Евро, а в Шахтере перспектив играть мало, когда Додо там

Защитник " Шахтера " Ефим Конопля, который первую часть сезона провел в аренде в "Десне", рассказал о желании пробиться в основу "горняков".

"Хочется вернуться в "Шахтер". Мой любимый клуб из моего родного города. Но не сейчас. Мне нужно сейчас играть, ведь скоро Евро, хочется там быть. А в "Шахтере" перспектив играть мало, когда Додо там... Я могу бороться, но если сейчас приду, то сразу все равно в составе не буду, нужно время.

Додо крут? Не знаю, сложно сказать. Быстрый чудак, и он за счет скорости может исправить ситуацию, если где-то просаживается или теряет позицию", - сказал Конопля.