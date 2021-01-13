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Конопля: Нужно играть. Хочется быть на Евро, а в Шахтере перспектив играть мало, когда Додо там
Молодому защитнику тяжело пробиться в основу Шахтера
Защитник "
"Хочется вернуться в "Шахтер". Мой любимый клуб из моего родного города. Но не сейчас. Мне нужно сейчас играть, ведь скоро Евро, хочется там быть. А в "Шахтере" перспектив играть мало, когда Додо там... Я могу бороться, но если сейчас приду, то сразу все равно в составе не буду, нужно время.
Додо крут? Не знаю, сложно сказать. Быстрый чудак, и он за счет скорости может исправить ситуацию, если где-то просаживается или теряет позицию", - сказал Конопля.
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