Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вакула: На Каштру никаких обид. Хочу вернуться в Шахтер сильнее
Хавбек Шахтера рассказал о своей аренде в Десну
Полузащитник "
"Эмоции положительные. Знаю эту команду, следил за ней в УПЛ. Считаю, что в "Десне" есть все условия для дальнейшего роста. Мы говорили уже с главным тренером команды Александром Рябоконем. Оба заинтересованы, чтобы приносить пользу команде.
Уже провел первую тренировку в "Десне", некоторых ребят в новой команде знаю - Полегенько, Тотовицкого, других ребят заочно. Коллектив дружный, приняли меня.
На Каштру, из-за того, что в "Шахтере" играл мало, никаких обид нет и быть не может. Тут все зависит от меня. Аренда у меня до лета, потом хочу вернуться в "Шахтер" сильнее и доказать, что нужен команде. Буду стараться проявить себя в "Десне", чтобы показывать хороший уровень футбола", - сказал Вакула.
Напомним, что "Десна" арендовала Вакулу до конца поточного сезона.
Популярное сейчас
- Суд открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "ФК Черноморец"
- Официально: Megogo в Украине будет транслировать Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
- Артем Милевский: Поздравлений куча - телефон красный
- Луческу объяснил, почему киевское Динамо не подпишет сына Георге Хаджи
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО