Вакула: На Каштру никаких обид. Хочу вернуться в Шахтер сильнее

Полузащитник " Десны " Владислав Вакула рассказал о своем переходе в аренду в "Десну".

"Эмоции положительные. Знаю эту команду, следил за ней в УПЛ. Считаю, что в "Десне" есть все условия для дальнейшего роста. Мы говорили уже с главным тренером команды Александром Рябоконем. Оба заинтересованы, чтобы приносить пользу команде.

Уже провел первую тренировку в "Десне", некоторых ребят в новой команде знаю - Полегенько, Тотовицкого, других ребят заочно. Коллектив дружный, приняли меня.

На Каштру, из-за того, что в "Шахтере" играл мало, никаких обид нет и быть не может. Тут все зависит от меня. Аренда у меня до лета, потом хочу вернуться в "Шахтер" сильнее и доказать, что нужен команде. Буду стараться проявить себя в "Десне", чтобы показывать хороший уровень футбола", - сказал Вакула.

Напомним, что "Десна" арендовала Вакулу до конца поточного сезона.