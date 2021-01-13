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Вакула: На Каштру никаких обид. Хочу вернуться в Шахтер сильнее

Премьер-лига
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Хавбек Шахтера рассказал о своей аренде в Десну

Вакула: На Каштру никаких обид. Хочу вернуться в Шахтер сильнее
Новина українською

Полузащитник "Десны" Владислав Вакула рассказал о своем переходе в аренду в "Десну".

"Эмоции положительные. Знаю эту команду, следил за ней в УПЛ. Считаю, что в "Десне" есть все условия для дальнейшего роста. Мы говорили уже с главным тренером команды Александром Рябоконем. Оба заинтересованы, чтобы приносить пользу команде.

Уже провел первую тренировку в "Десне", некоторых ребят в новой команде знаю - Полегенько, Тотовицкого, других ребят заочно. Коллектив дружный, приняли меня.

На Каштру, из-за того, что в "Шахтере" играл мало, никаких обид нет и быть не может. Тут все зависит от меня. Аренда у меня до лета, потом хочу вернуться в "Шахтер" сильнее и доказать, что нужен команде. Буду стараться проявить себя в "Десне", чтобы показывать хороший уровень футбола", - сказал Вакула.

Напомним, что "Десна" арендовала Вакулу до конца поточного сезона.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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