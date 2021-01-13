Рыбка: Говорили, что игроки в Динамо плохие, но Луческу доказал обратное

Экс-голкипер " Динамо " Александр Рыбка, который сейчас выступает за латвийскую "Лиепаю", оценил перспективы молодых динамовских голкиперов и в частности Руслана Нещерета.

"Нещерет? Я смотрел игру "Динамо" с "Барселоной". Он большой молодец. Большой плюс, что в "Динамо" так хорошо поставлена работа с вратарями. Для Руслана, для и других молодых ребят такие игры, большой опыт.

Игра Бущана мне тоже нравится. Заметил, что Луческу доверяет и молодым голкиперам, и молодым игрокам. Это большой плюс, молодежь чувствует такое доверие.

Вообще я не удивлен, что Луческу возглавил "Динамо" и не отношусь скептически к его работе, ведь знаком с ним по совместной работе в "Шахтере". Он сильный тренер, мне тоже доверял.

Болельщики требовали, чтобы пришел иностранный тренер вместо динамовского сердца и был результат. Вот он. Команда идет на первом месте, четыре года спустя пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов. Говорили, что игроки в "Динамо" плохие. Оказывается, нет. Поэтому к приходу Луческу в "Динамо" отношусь положительно. Он запомнился мне тем, что умеет организовать тренировочный процесс. Он фанат своего дела, таких еще надо поискать", - сказал Рыбка.