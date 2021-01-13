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Милевский: Я очень сильно хотел играть в Серии А. были возможности, но так и не получилось
Артем высказал свое мнение о "золотой клетке" в Динамо
Экс-форвард "
– Ваш старый друг по "Динамо" Денис Адлейба как-то сказал: "Я встретил агента "Барселоны", мы пошли к Суркису. Не успели зайти, а он кричит: "30 миллионов, не меньше". Это правда?
– Не знаю, кого он мог там встретить. Думаю, что это неправда. Но зная Игоря Михайловича, что он говорил, я знаю историю про "Фиорентину", слухи ходили про "дали 10 миллионов – дадут и 12". Не знаю, как сейчас, но раньше у него такое бывало. Если уже столько денег дали, то дадут и больше. Что Суркис мог так сказать – это да, а то, что Деня встретил агента "Барселоны" – это маловероятно.
- Есть два мнения о Суркисе. Первая – все игроки, особенно легионеры, довольны, что были в "Динамо", заработали, им было комфортно. Вторая мысль – он не отпускает футболистов в Европу.
– Большое спасибо ему скажу и его брату, руку пожму. То, что не отпустил, не отпустил и ладно, что здесь сделаешь. Человек до сих пор содержит клуб. Сейчас тяжелые времена, всем нелегко, но он продолжает заниматься этим делом. Получается. Больше плюсов.
– Ты не чувствовал себя в золотой клетке?
– Я очень сильно хотел играть в Серии А, были возможности, варианты, но так и не получилось.
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