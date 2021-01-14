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Милевский вспомнил период карьеры, когда в 28 лет пропало желание играть в футбол
И откуда взялся Панков
Нападающий "
- Откуда взялся твой агент Александр Панков и насколько глубоко он вошел в твою жизнь?
- Это давняя история. 2014 год. Мы списались в интернете. Я тогда полгода в футбол не хотел играть. Меня бросало то в одну страну, то в другую. Я был везде и нигде. Позвонил, списались, знакомы не были. Он попросил дать несколько дней. Через несколько дней мы уже встретились в Сплите. Оттуда началось наше общение. С тех пор уже не как игрок с агентом, а как друзья.
- Цитата Панкова за 2014 год: "Артема не мог найти никто, он скрывался, хотел абстрагироваться и перезагрузить свою жизнь, найти правильный путь". От чего или от кого прятался Милевский?
- Я тогда тяжело перенес прекращения контракта с "Динамо". Трудный момент. Полгода в Турции с разбитой Ferrari. Затем два месяца в Майами. Мне как-то не хотелось уже играть в футбол. Я переживал те моменты, ушел из Киева, надо было поговорить с Блохиным. Летом уже окончательно пришел в себя. Начали вместе работать, дружить. Все пошло нормально.
- Ты хотел завершить карьеру в тот момент?
- Я не хотел в футбол играть полгода. А как мне завершать? 28 лет было. Затем желание вернулось, слава Богу.
- Агент - это профессия. У вас контракт, процент, ставка?
- У нас свои договоренности во всех планах.
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