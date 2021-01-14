Тотовицкий не может смириться со счетом двух матчей Десны в осенней части УПЛ

Атакующего полузащитника " Десны " Андрея Тотовицкого спросили о двух поражениях черниговцев в «осенний» части УПЛ, которые команда потерпела в матчах с аутсайдерами лиги - "Днепр-1" и ПФК "Львов".

Ну, со "Львовом" - это вообще какое-то недоразумение. Мало того, что мы проиграли, то я в этом матче еще и травму получил. Просто не знаю, как так. Они один раз только поле перешли. У нас в той игре момента не было разве у Жеки Паста [вратарь "Десны"]. А в остальных игроков были возможности. Какое-то тотальное невезение, бывают такие матчи. Когда ты владеешь преимуществом, инициативой, однако проиграешь игру, непонятно, но факт.

Ну с "Днепром-1" у нас с самого начала игра не пошла, пропустили быстрый мяч, может они и заслуженно победили, по делу. А вот со "Львовом", просто не знаю, как так.

С "Ингульцом" тоже не понимаю, как мы сыграли с ними вничью. У нас просто безумное преимущество было, особенно во втором тайме, а у них с 40 метров удар и мяч летит в девятку. Глупо все списывать на невезение, но оно действительно так было в тех матчах, мы не реализовали множество моментов.