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Тотовицкий не может смириться со счетом двух матчей Десны в осенней части УПЛ
С "Ингульцом" и ПФК "Львов"
Атакующего полузащитника "
Ну, со "Львовом" - это вообще какое-то недоразумение. Мало того, что мы проиграли, то я в этом матче еще и травму получил. Просто не знаю, как так. Они один раз только поле перешли. У нас в той игре момента не было разве у Жеки Паста [вратарь "Десны"]. А в остальных игроков были возможности. Какое-то тотальное невезение, бывают такие матчи. Когда ты владеешь преимуществом, инициативой, однако проиграешь игру, непонятно, но факт.
Ну с "Днепром-1" у нас с самого начала игра не пошла, пропустили быстрый мяч, может они и заслуженно победили, по делу. А вот со "Львовом", просто не знаю, как так.
С "Ингульцом" тоже не понимаю, как мы сыграли с ними вничью. У нас просто безумное преимущество было, особенно во втором тайме, а у них с 40 метров удар и мяч летит в девятку. Глупо все списывать на невезение, но оно действительно так было в тех матчах, мы не реализовали множество моментов.
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